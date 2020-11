Biestro y los otros diputados de Morena le hacen el trabajo sucio al PAN

Parece que Gabriel Biestro Medinilla y los demás diputados de la coalición Juntos Haremos Historia –formada por Morena, el PES y el PT– no tienen la más mínima noción de que le están haciendo “el trabajo sucio” a sus homólogos del PAN, pero sobre todo están beneficiando electoralmente a la derecha poblana, con su insensata y retrograda oposición a legislar sobre el tema del aborto. Y al mismo tiempo, le están dando a la espalda a los movimientos y colectivos que cobijaron al proyecto lopezobradorista.

En toda la historia de Puebla, nunca antes había existido un momento coyuntural en que hubiera todas las condiciones favorables para aprobar la figura de interrupción legal y voluntaria de un embarazo en las primeras doce semanas de gestación, y de manera absurda los diputados de Juntos Haremos Historia están tirando a la basura esa oportunidad histórica en favor de los derechos de la mujer.

¿Cuáles son esas condiciones existentes? La principal es que la derecha en el Congreso del estado está reducida, dividida y sin ninguna fuerza relevante. La fracción del PAN no tiene peso, no gana debates y no posee legisladores polemistas o que sean líderes de opinión pública.

Los sectores conservadores, agrupados en organizaciones de corte medieval que generalmente alborotan a las comunidades de escuelas privadas y de asociaciones parroquiales, no se han podido movilizar de manera importante, tal como ocurría en la segunda parte del siglo pasado que podían paralizar la actividad económica y social de Puebla.

El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa congruente con los mandamientos de la iglesia Católica se opone al aborto, pero lo hace mesuradamente sin acercarse remotamente al comportamiento terrorista de Octaviano Márquez y Toriz, que entre 1950 y 1975 controló al clero poblano y actuaba con violencia extrema, sectaria y fascista contra toda idea progresista.

Pero ahora paradójicamente todas esas expresiones de la derecha, cuando tenían menos posibilidades de frenar una reforma legislativa a favor del aborto, recibieron de manera inesperada y sublime una ayuda de los diputados de izquierda, que se han vuelto un dique en contra de la propia agenda progresista que prometieron en la campaña electoral de 2018.

A los anteriores factores, habría que agregar que el grueso de la opinión pública hoy en día acepta el aborto o se opone sin entrar en conductas violentas.

También que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aceptado el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo y su destino.

Y hay un gobierno federal que permitiría y respaldaría al Congreso de Puebla en la decisión de despenalizar el aborto.

A eso hay que agregar que los movimientos feministas se encuentran, como nunca antes, empoderados, dinámicos y con perspectivas de crecimiento. Con mucha capacidad de influencia en importantes sectores de la población.

Y lo más importante, lo fundamental, que les debería importar a los supuestos diputados de izquierda, es que hay un problema urgente de salud pública que atender por la imposibilidad de miles de mujeres de poder interrumpir un embarazo por vías legales y con servicios médicos adecuados –tal como ocurre en la Ciudad de México– y que se tiene que frenar a ola de violencia de género que azota a Puebla, que pasa por conductas frecuentes que obligan a niñas a convertirse en madres.

Biestro en su calidad de presidente del Congreso ha frenado todas las iniciativas del aborto por el miedo a que el electorado le cobre ese cambio en las urnas, pues tiene la expectativa de que podría ser el candidato de Morena a la alcaldía de Puebla.

Lo que no entiende el líder de Morena es que aunque frene el tema del aborto y se ponga a rezar públicamente el rosario, el electorado de derecha nunca va a sufragar por la izquierda, pues son sectores de la población atrapados en los prejuicios del siglo XVI.

Y en cambio, los diputados de Morena, del PES y del PT, le están dando la espalda a miles de ciudadanos que votaron por el lopezobradorismo creyendo que iba a haber un cambio a favor de los derechos humanos y de las libertades.