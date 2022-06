Bienvenidos, médicos cubanos

A su regreso de la visita diplomática que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Cuba, anuncio la contratación de 500 médicos cubanos, despertando a las voces más conservadoras del país, generando una campaña mediática plagada de calumnias, mentiras y un vergonzoso cinismo, cubriendo las principales planas de los diarios y ocupando grandes espacios en las redes sociales.

Los argumentos de los conservadores aluden a que los médicos cubanos les falta profesionalismo, cuestionan su formación científica y humanitaria, olvidando que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNESCO han reconocido en diversas ocasiones la preparación y la calidad de la medicina que en Cuba se practica, así como el trabajo desempeñado en muchos países del mundo con resultados exitosos, siendo México uno de esos país en variados momentos de su historia contemporánea y el episodio más reciente es su desinteresada ayuda en los momentos más críticos de la pandemia. Además, sin ningún sustento, manifiestan que la contratación servirá para sufragar al gobierno cubano, aduciendo a la vieja, gastada y equivocada idea de que en Cuba existe una “dictadura”, lo cual no solo es falso, sino que ha sido por décadas el pretexto para que gobiernos de la región y el orbe se sumen a las campañas imperialistas de agresión contra la Revolución y contra los comunistas en general, incluyendo el genocida bloqueo que hasta la fecha se mantiene, pero, también es importante indicar que esos sectores ultraconservadores que lanzan esos improperios, son los mismo que miran a las monarquías aún existentes como el modelo ideal de gobierno, es decir, intentan descalificar (aunque no lo logran) la democracia socialista plegándose ante regímenes monárquicos que en pleno siglo XXI representan un atraso histórico para el desarrollo de la democracia verdadera.

Dicen los grupos conservadores, que la contratación de los médicos cubanos habla de un supuesto régimen de sobreexplotación, queriendo crear la imagen de que los médicos son obligados y violentados para participar, quieren hacer creer a la población que se encuentran en condiciones de hacinamiento y pobreza, cuando justamente vienen a trabajar en las zonas más pobres y marginadas que por décadas el capitalismo mexicano ha mantenido en esa situación, o dicho de otra forma, el cinismo conservador es tan grande que para ocultar las huellas de la depredación que el capitalismo ha provocado en el país, y específicamente en las zonas donde estarán desempeñando su labor los médicos cubanos, la derecha idea un “argumento” que es inversamente aplicable a la realidad de millones de mexicanos y mexicanas que a diario buscan sobrevivir sin gozar de los derechos elementales como es justamente el de la salud.

- Anuncio -

Algunos médicos mexicanos, muy bien acomodados, han manifestado su rechazo por la llegada del personal cubano, generando una confrontación entre profesionales de la salud, algo tan perverso que solo deja claro que su interés no es la salud de la población, sino seguir gozando de prebendas propias del régimen capitalista. que ha privatizado los servicios de salud y desarticulado los servicios pertenecientes al Estado mexicano, y si bien es verdad que existe una población importante de médicos que no gozan de las condiciones idóneas para su labor ni reciben la remuneración apropiada, esto no culpa de los médicos cubanos y sí es responsabilidad de todos los gobiernos neoliberales que favorecieron la violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Al provocar una confrontación y confundir a la población en beneficio de sus intereses, los ultraconservadores plantean una falsa dicotomía: médicos mexicanos o médicos cubanos. Sin embargo, no se trata de unos u otros, los médicos cubanos vienen a contribuir, con su internacionalismo, al combate de los rezagos en salud en el país que ha iniciado el presidente López Obrador. Por eso son bienvenidos.