Biden arremete contra Putin al llamarlo “loco hijo de p$%*a”

San Francisco. – El pasado 21 de febrero durante un discurso pronunciado durante un acto público de recaudación de fondos, en la ciudad de San Francisco, California, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a su homólogo ruso Vladimir Putin como un “loco hijo de perra”.

La presencia del presidente Biden en San Francisco correspondió a una gira de tres días programada por el mandatario en el estado de California, en busca de la captación de fondos para su campaña electoral.

Durante el discurso, el líder demócrata advirtió a los donantes sobre la amenaza que representa para la humanidad el cambio climático, sin embargo, mencionaría de forma previa que la amenaza de un conflicto nuclear siempre está latente debido a la presencia de diferentes actores en el escenario internacional como lo es el caso del mandatario ruso Vladimir Putin.

Según lo reportado por diversos medios, Biden ya había empleado con anterioridad ese tipo de insultos en contra de otras personalidades, como es el caso de un periodista de la cadena informativa Fox News a quien insultó con las mismas palabras que a Putin.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, habló con los medios y declaró:

A su vez, Peskov mencionó que Biden estaba adoptando una actitud similar a la de un vaquero de Hollywood.

Por su parte Putin declaró que el insulto del presidente Biden atiende a un dicho inglés que dice: “Yo soy goma, tú eres pegamento, tus palabras rebotan en mí y se pegan a ti”, a lo que explica el mandatario ruso que tal dicho hace referencia a que “Siempre vemos nuestras propias cualidades en otra persona y pensamos que son iguales a nosotros”.

