Bernardo Cuesta llega a la franja

El Club Puebla anuncia a su último refuerzo para el Torneo “Guard1anes” 2020 de la Liga Mx con la llegada de Bernardo Cuesta, delantero argentino que buscará un lugar en el eje del ataque para aportar goles y peligro hacia la cabaña rival en los partidos de la franja.

El centro delantero Bernardo Nicolás Cuesta firmó contrato por un año, se convierte en el último refuerzo de la franja de cara al torneo Guard1anes 2020 donde prácticamente todos los jugadores que llegaron son mexicanos y este delantero argentino como el único extranjero en la plantilla de la Franja.

Nacido el 20 de diciembre de 1988 en Álvarez, Santa Fe, Argentina, debutó en el Club Atlético Tiro Federal de su país natal, y posteriormente comenzó a hacer su carrera en el extranjero en equipos como: Melgar F. B. C. de Perú (donde ostenta la marca de máximo goleador extranjero en la historia del club), The Strongest de Bolivia, Junior F. C. de Colombia, Huachipato de Chile y Buriram United de Tailandia, equipo del que actualmente procede.

Dentro de su palmarés se encuentran dos campeonatos de Torneo Clausura de Perú (2015 y 2018), un título de Primera División del Perú (2015) y una Copa Colombia (2017).

Futbolista conocido por el Director Técnico Juan Reynoso, luego de que ambos coincidieron en el futbol peruano y lograron el campeonato nacional, lo cual sin duda facilitará el acoplamiento de Cuesta al sistema de juego, para aportar goles, experiencia y garra a la ofensiva de la poblana.

De esta manera la franja sigue con sus trabajos de cara al inicio del torneo, donde seguirá afinando detalles para llegar listo al viernes 24 de julio donde enfrentará al cuadro de Mazatlán en el nuevo estadio Kraken.