Insta Barbosa a Beauregard a denunciar ante la FGE los casos de abuso que dice conocer de Saúl Huerta

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió que la candidata de la coalición Va por México a la diputación federal por el Distrito XI, Carolina Beauregard Martínez, debe denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) los casos de abuso sexual que supuestamente cometió el diputado Saúl Huerta y de los cuales asegura tener conocimiento.

El mandatario estatal consideró que la abanderada panista no debe dejar que un asunto tan grave se quede solo como parte “de la mugre que se están aventado” los postulantes a una curul en el proceso electoral vigente.

La víspera, Beauregard aseguró que familias de media docena de víctimas de Saúl Huerta se acercaron a ella para darles a conocer sendas violaciones por parte del legislador federal. Algunos de estos delitos, abundó, se perpetraron hace dos décadas.

Al respecto, a Barbosa Huerta opinó, a pregunta expresa que le hicieron en la conferencia de prensa que brindó desde Casa Aguayo:

“Toda persona sea candidata o candidato, o no lo sea, está obligado a presentar la denuncia sobre hechos que conozca son constitutivos de delito, entonces esta candidata de la que tú hablas está obligada a presentar denuncia, que lo haga, que no se queden las cosas en la parte solo declarativa”.

Y abundó: “Presentar una denuncia sobre hechos presuntamente constitutivos de delito es una obligación ciudadana, así que adelante, ahí está la Fiscalía General del Estado para recibir las denuncias que quieran presentar, para que las mismas sean investigadas y que no se queden como parte de la mugre que se están aventando entre los candidatos, candidatas, en esta campaña. Que presente la denuncia para que la autoridad investigadora resuelva sobre ello”.

Sobre el mismo tema, cuando le cuestionaron si el caso de Saúl Huerta afectará al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el titular del Poder Ejecutivo lo descartó:

“Todos los partidos políticos, cuando toman la decisión de las personas que postulan como candidatas o candidatos pueden cometer errores (…). Yo no veo repercutiendo resultados sobre Morena, lo digo, por el caso del señor Huerta, al que creo yo, ya se le enfiló toda la batería de acusaciones para que responda en lo personal, en lo personal. Bueno, yo conozco las historias no muy morales de grandes personajes de la política poblana que tú sabes a quien me refiero”.

Cuando le preguntaron si su gobierno procederá penalmente contra el legislador federal, Barbosa Huerta contestó:

“El DIF no es una autoridad de investigación, no puede abrir una carpeta de investigación. Sin duda que el menor que presuntamente fue abusado por parte del diputado Huerta Corona requiere protección, claro que sí, y desde esa perspectiva este gobierno del estado está en condiciones de otorgársela”.

Abundó: “Todo esto se ha manejado como hechos ocurridos en la Ciudad de México y por tanto nosotros no tenemos conocimiento de ninguna carpeta, no tengo información si en la Fiscalía General del Estado haya alojadas carpetas de investigación de otro tiempo contra el propio Saúl Huerta, no lo sé, lo voy a preguntar, pero todo lo que se presente como denuncia aquí en Puebla lo vamos a investigar nosotros también, lo vamos a investigar, y claro que el menor del cual parece ser agraviado de 15 años si requiere protección y sí estamos en la disposición de dársela”.