Beatriz Paredes demanda al PAN una elección democrática del candidato presidencial

En una gira a Puebla que tuvo como temática principal su aspiración de competir por la presidencia del país en la elección de 2024, la senadora del PRI Beatriz Paredes Rangel hizo una pausa para hablar en entrevista con La Jornada de Oriente de la necesidad de que su partido mantenga la alianza con el PAN para enfrentar lo que denominó un “retroceso autoritario” provocado por el gobierno de Morena, aunque esto implique que Acción Nacional rija el proceso de selección del candidato presidencial.

“Yo me he pronunciado claramente que debe ser el proceso más democrático posible, más abierto posible y con la participación de la sociedad civil”, manifestó la legisladora, quien HA SIDO GOBERNADORA de Tlaxcala, embajadora de México y presidente nacional del PRI.

Cuestionada sobre la crisis por la que atraviesa el Revolucionario Institucional, que se ha manifestado en la pérdida de gubernaturas, así como la renuncia de liderazgos y una reducción de su militancia, Paredes se mostró evasiva, pero dejó en aclaró que la vía de participación de su proyecto presidencial no será el tricolor.

“Mi vía de participación es la capacidad de convencer a los ciudadanos y a los militantes de todos los partidos de que soy una buena opción”, agregó la senadora, quien desterró de la entrevista todo tema relacionado con el actual presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien diversos analistas políticos han responsabilizado de la situación por la que atraviesa el tricolor.

“En general yo no hablo de los dirigentes nacionales de mi partido”, argumentó lacónica, característica que mantuvo a lo largo de la charla.

En uno de los salones del hotel Presidente Intercontinental Beatriz Paredes (BP) encabezó un carrusel de entrevistas con directores de medios de comunicación de Puebla. Los encuentros estuvieron casi cronometrados, pues ese mismo día hizo espacio en su agenda para reunirse con los principales liderazgos del PRI poblano, empresarios locales y alumnos de la Universidad Anáhuac, en eventos por separado en los que disertó sobre la situación política, económica y social de México.

A seis meses de cumplir 70 años, la senadora explicó a este medio de comunicación (JO) que decidió participar en la elección presidencial de 2024 para abonar en la solución de los problemas que enfrenta México.

JO – Muchos analistas coinciden en que no es la mejor etapa para el PRI, porque está muy debilitado. ¿Qué es lo que te impulsa?

BP – Yo nunca he tenido una vida política fácil, nunca. Cuando decidí luchar por la dirigencia de la Confederación Nacional Campesina en Tlaxcala, en mi primera etapa de participación, todo mundo me dijo “por qué decides participar si las mujeres no tienen espacios, si a las mujeres no se les dan oportunidades”. Decidí participar y pedí que se abriera el proceso (de selección) y de manera democrática resulte electa. Después participé para alcanzar la dirigencia del partido, también me dijeron que era un momento muy difícil, creo que en mi caso nunca ha sido fácil la participación.

“Creo que este es un momento en que el país requiere de todos. Nuestro país está enfrentando situaciones muy difíciles en materia de seguridad, porque la problemática económica se está empezando a complicar, creo que tenemos que ser conscientes de que la inflación está afectando mucho a las personas con ingresos insuficientes para comprar los satisfactores básicos y creo que todos debemos poner lo mejor que tenemos al servicio de México y es lo que me impulsa, encontrar soluciones para los problemas del país”.

JO – Tu vía de participación es el PRI, ¿qué tiene que hacer el PRI para que tenga un papel determinante en esta elección de 2024 y no quede como un segundón dentro de la alianza con Acción Nacional?

BP – No, mi vía de participación es la capacidad de convencer a los ciudadanos y a los militantes de todos los partidos de que soy una buena opción (…) con la confianza de que la ciudadanía, las personas, van a analizar las trayectorias de quienes van a participar, van a revisar las posibilidades de que sean eficaces, en este momento, ante el contexto que se presenta en la problemática nacional, y puedan optar porque mis atributos sean funcionales en esta etapa de la vida del país.

JO – Con tu presencia en Puebla es imposible no abordar la situación que enfrenta el PRI a nivel estatal. Recientemente Alberto Jiménez Merino, un liderazgo local muy importante para tú partido, renunció a una militancia de más de 35 años. Qué te parece este contexto que no se presenta solamente en Puebla, sino que también se presenta en otras partes de la República Mexicana.

BP – Soy muy amiga de Alberto Jiménez Merino, lo aprecio, lo respeto, respeto su decisión y sé que Alberto Jiménez Merino debe haber hecho un análisis de sus circunstancias y también creo que si yo me encuentro en la boleta (como candidata presidencial) Alberto Jiménez Merino seguramente votará por mí.

JO – También me gustaría hablar sobre la dirigencia nacional de Alejandro Moreno Cárdenas…

BP – A ti te gustaría, pero a mí no.

JO – ¿Por qué no te gustaría hablar de…

BP – Porque en general yo no hablo de los dirigentes nacionales de mi partido, pregúntame sobre los dirigentes nacionales de otros partidos, de quien quieras.

JO – De Marko Cortés y de la decisión de que el PAN defina al candidato presidencial (de la coalición Va por México). Esta decisión sabemos que no pareció mucho en el partido. ¿Ya les convenció?, ¿sí va a ser el mejor camino?, ¿garantiza la participación a todos los aspirantes?

BP – Lo que comentó el presidente del Partido Acción Nacional fue que habían acordado que el PAN conduciría el proceso de selección (…) yo no tengo duda en la honorabilidad en los cuadros del Partido Acción Nacional para que conduzcan el proceso de selección. Habrá que ver cuál es el proceso de selección que se defina en el acuerdo específico de la alianza para la candidatura presidencial. Voy a esperar a conocer ese acuerdo, que todavía no se ha suscrito y que se suscribirá seguramente en los tiempos más cercanos a la candidatura presidencial.

JO – ¿No le da ventaja a los aspirantes de Acción Nacional el hecho que este partido conduzca la elección interna del candidato a la presidencia?

BP – No fue lo que pasó en el estado de Durango donde hubo un acuerdo similar. Se acordó que Acción Nacional conduciría el proceso de selección y el candidato que resultó electo en el proceso que ellos condujeron fue un candidato militante del PRI, esa es la experiencia que se ha tenido.

JO – ¿Qué características debe tener este proceso de selección para garantizar la participación de todos?

BP – Yo me he pronunciado claramente porque debe ser el proceso más democrático posible, más abierto posible y con la participación de la sociedad civil. Esa es mi posición.

JO – Por último, Beatriz, ¿es la única opción que tiene el PRI?, ¿ir en alianza con Acción Nacional?, ¿no desdibuja al mismo PRI el sumarse a una fuerza política que ha sido contraria al proyecto nacionalista que tanto ha caracterizado al Partido Revolucionario Institucional, que no coincide con su política de desarrollo social?

BP – Yo no creo que la política tenga una sola opción. La política tiene múltiples opciones siempre, estamos ahorita en 2023, a inicios de 2023, lo que debe preguntarse es por qué dos partidos que históricamente han sido antagónicas llegaron a la decisión de aliarse, esa es la pregunta correcta y la respuesta es porque estamos viendo una voluntad de retroceso democrático.

“Lo que nos unió fue esta impronta autoritaria de muchas de las decisiones del actual gobierno, esta embestida contra los órganos autónomos, este menosprecio del Poder Legislativo, esta repetición del método vertical de imponer la legislación. Entonces, la defensa de las instituciones democráticas y de la evolución democrática unió a los partidos políticos de profesión.

“Quien debe meditar es más bien la izquierda, si las luchas de muchos años merecen el culminar en un retroceso autoritario. Yo creo que esa es la reflexión más profunda”.