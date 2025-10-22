Miércoles, octubre 22, 2025
BBVA, Banamex y Santander acumulan 53.1% de las quejas ante la Condusef en Puebla

Puebla capital concentró dos tercios de las reclamaciones bancarias

BBVA, Banamex y Santander acumulan 53.1% de las quejas ante la Condusef en Puebla
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Entre enero y agosto de 2025, BBVA México, con 623 reclamaciones; Banamex, con 462; y Santander, con 428, encabezaron las quejas presentadas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Puebla.

En conjunto, concentraron mil 513 asuntos, equivalentes al 53.1 por ciento del total de 2 mil 850 casos registrados durante el periodo.

El resto de las instituciones con mayor número de reclamaciones fueron HSBC, con 303 casos; Banorte, con 302; BanCoppel, con 242; Banco Azteca, con 177; Invex Banco, con 126; Scotiabank, con 78; Inbursa, con 27; y otros, 82.

Por municipios, la capital poblana concentró 1 mil 841 reclamaciones, lo que representó el 64.6 por ciento del total estatal, seguida de San Andrés Cholula, con 151, y Tehuacán, con 112. En cuarto y quinto lugar se ubicaron Cuautlancingo y San Pedro Cholula, con 61 y 57 casos, respectivamente, mientras que Atlixco registró 47.

La Condusef, organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene como objetivo proteger los derechos de los usuarios del sistema financiero, mediante la atención, conciliación y resolución de controversias entre clientes y entidades bancarias, aseguradoras y sociedades financieras.

