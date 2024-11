¡BASTA DE PRECARIEDAD A DOCENTES DE LA UNAM!

¡100% DE INCREMENTO SALARIAL A AYUDANTES DE PROFESOR Y PROFESORES DE ASIGNATURA!

¡POR UN CONTRATO COLECTIVO JUSTO Y QUE DEFIENDA AL TRABAJADOR ACADÉMICO!

1) Las condiciones del trabajador docente está marcada por la precariedad laboral y la superexplotación de la fuerza de trabajo, condiciones de vulnerabilidad que generan en el profesorado estrés, jornadas con una alta rotación entre diferentes centros de trabajo, con largos trayectos de desplazamiento entre ellos y saturado por el trabajo que implica la preparación de los cursos y sus evaluaciones, con poco o nulo tiempo para la convivencia familiar, la recreación y la organización gremial. El trabajo intelectual, aunque con alto grado de contenido e injerencia, desdibuja la conciencia de la clase trabajadora. La presencia de las organizaciones gremiales existentes como AAPAUNAM (proclive a la patronal) y STUNAM (más interesados en proteger las condiciones de los trabajadores administrativos) tienen relevancia como entidades lejanas a los trabajadores y las trabajadoras docentes, inexistentes o cuando mucho como instrumentos que resuelven asuntos individuales concretos. La comunidad docente padece estas condiciones entre el silencio, la atomización y el individualismo.

2) Existe una crisis de largo aliento que viene gestándose en la universidad que se ha manifestado en la comunidad a través de movimientos de diferente género que reclaman atención a problemas que vive la comunidad estudiantil o los propios trabajadores administrativos, aunado al desgaste del modelo elitista, autoritario, antidemocrático y nobiliario con el que se administra la universidad y su millonario presupuesto. El resultado es la acumulación de problemas que representan un deterioro en las condiciones de estudio y trabajo, infraestructura, fomento al comercio informal dentro de los planteles ejercido por alumnos, trabajadores pero también por delincuencia organizada y porrismo, lo cual alienta el fraccionamiento, el individualismo y la despolitización estudiantil.

3) A la crisis hay que tomar en cuenta que en la UNAM se está gestando un proyecto de derechización y espacio de refugio de élites que ven reducida su capacidad de influencia en la política y administración de la vida pública, la cual pretende generar una institución a su imagen y semejanza que perpetúe el manejo discrecional del presupuesto y su propia corrupción.

4) Existen diversos esfuerzos por hacer presente la inconformidad de las profesoras y profesores en otros espacios como las asambleas de profesores, el STUNAM, profesores independientes, movimientos de democratización de la UNAM o UNAM NO PAGA, pero estos son atomizados, dispersos y sin fuerza propia que genere un movimiento de masas en alianza con la comunidad estudiantil que se necesita para imponer un proyecto de dignificación del trabajo docente en la UNAM.

5) El adversario de la clase trabajadora docente en la UNAM es la patronal y su sindicato blanco AAPAUNAM, representan no únicamente una élite burocrático-académica, sino también intereses político-partidistas fuera de la universidad, de capitales nacionales y extranjeros y grupos amafiados que se benefician económicamente de la administración de la decadencia en la UNAM. Este bloque unificado y sólido cuenta con: presupuesto, salarios estratosféricos, equipos jurídicos, de propaganda, con relaciones políticas con el poder legislativo y judicial y tienen a la mano también cuerpos represivos; es decir: cuentan con tiempo y recursos para imponer su hegemonía a base de corromper o expulsar a sus adversarios.

6) Por lo anterior, hacemos un respetuoso llamado a profesoras y profesores independientes, organizados y/o afiliados a otros espacios gremiales, a que luchemos juntos y mostremos unidad en la acción por generar un movimiento magisterial universitario que nos permita afrontar al bloque de la patronal. Que este año sea el inicio en el que levantemos nuestra voz por nuestros derechos como profesoras y profesores de asignatura.

7) El SITTAUNAM convoca al profesorado universitario y sus disidencias organizadas a la marcha-brigadeo bajo las consignas: ¡BASTA DE PRECARIEDAD A DOCENTES DE LA UNAM! ¡100% DE INCREMENTO SALARIAL A AYUDANTES DE PROFESOR Y PROFESORES DE ASIGNATURA! ¡POR UN CONTRATO COLECTIVO JUSTO Y QUE DEFIENDA AL TRABAJADOR ACADÉMICO! El día viernes 22 de noviembre de 2024 a las 11:30 am en la entrada principal de la Facultad de Economía de la UNAM para un recorrido hacia la rectoría de la UNAM

¡Por la Dignificación del Trabajo Académico y la Democratización de la UNAM!

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.

¿Desaparecer… así nomás? Parte 29:

Desaparecer las fábricas y en las fábricas.

Yiria Escamilla

Muchas industrias a nivel mundial han desaparecido ante el imponente avance tecnológico, tales como la industria editorial y los que derivan de ella como las librerías, impresión (este medio, entre ellos), papelería o equipos y suministros de oficina, entre muchas y diversas como la industria discográfica, la de telefonía fija o tabacalera. Y, así como los avances tecnológicos han reemplazado a las industrias, la repercusión afecta gravemente en la contratación de la mano de obra en las zonas industriales en México, que existen mayormente en la frontera norte, y que representan una opción de trabajo para quienes no pueden o no quieren migrar a Estados Unidos. Permanecer en el país con un trabajo demoledor y medianamente estable, también posibilita el ahorro para finalmente dar el brinco o para saciar un poco el hambre de la migración interna (en su mayoría, provenientes de los estados del sur y centro).

El tipo de industria ha variado, con incursiones recientes de maquilas coreanas y chinas. Incluso el tipo de explotación laboral oriental se ha importado. Recientemente, las plantas 1 y 2 de la empresa Prime Wheel en Tijuana, Baja California, fueron clausuradas temporalmente por múltiples irregularidades en medidas de seguridad e higiene, esto tras el fallecimiento de un trabajador prensado por una máquina. Eduardo (31 años), era uno de los 5 mil 800 trabajadores de la empresa extranjera.

Es común que las maquiladoras no reporten los accidentes y los trabajadores son llevados a hospitales privados para no reportar los siniestros al Instituto Mexicano del Seguro Social y ser multados, o simplemente por no tenerlos registrados. Y, sin importar el tipo de accidente o evento, ninguna máquina se apaga. Así funciona el capitalismo.

Esa misma maquiladora Prime Wheel, ha sido denunciada y exhibida por tener un mal ambiente laboral (peleas) y numerosas áreas de riesgo, con vapores tóxicos y al parecer líquidos corrosivos. Cuestión que se constató con la desaparición de Servando Salazar Cano (35 años y con un hijo en camino), quien acudió a un curso el 23 de agosto pasado y no se volvió a saber de él, aun cuando sus pertenencias y automóvil seguían dentro del lugar. En similares circunstancias, otro trabajador, Daniel Alejandro Palomares, de 33 años, salió de su casa en mayo 19 del 2023 rumbo a la fábrica de rines Prime Wheel, jamás se le volvió a ver. La planta está rodeada por fosas clandestinas.

En ambos casos, la empresa dificultó la búsqueda, pero con la presión mediática de los familiares de Servando, fue posible realizar el cateo de la empresa, especialmente de las cámaras, tras un plantón permanente y un bloqueo de las 5 puertas de las instalaciones durante varios días de la familia y los trabajadores. Gracias a estos avances tecnológicos que suplen obreros fue posible reconstruir los movimientos de Servando dentro de la maquila: La empresa contaba con una bitácora de entrada en la que se registró que Servando ingresó a las instalaciones alrededor de las 8:26 a.m. como gerente de mantenimiento, impartió un curso de capacitación desde las 9:00 hasta las 13:15 en que salieron a comer, pero él no regresó a las 14:15 horas para continuar. Nada más.

Según peritaje en los baños, se localizaron indicios de interés. En el trapeador se realizó una identificación positiva a sangre humana; sin embargo, no se precisó a quién pertenecía. Asimismo, dos mingitorios dieron positivo a la misma sustancia. Según se describió, al final del pasillo y los baños se encuentra la maquinaria, y al fondo el área de hornos y la soda cáustica, donde se disuelve el aluminio a una temperatura de 1400 °F. En la empresa se está llevando a cabo una investigación contra 13 personas por pérdida de material. Y de Servando, nada.

En Tijuana se registran 1,658 personas desaparecidas o no localizadas, con 194 –poco más del 10%– correspondiente a los primeros 10 meses del año. A nivel estatal, la Comisión Nacional de Búsqueda ha contabilizado 2,965 personas desaparecidas y no localizadas.

Un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso a 2 trabajadores por el delito de Desaparición Forzada cometida por Particulares, con base en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en el artículo 32 con agravante en la fracción 8, así como el artículo 34. Los imputados podrían enfrentar hasta 50 años en prisión.

Servando desapareció dentro de Prime Wheels que pidió la intervención de las autoridades para no alterar la actividad de los trabajadores por las manifestaciones y no parar la producción. Así nomás, sin sanción alguna.

Así funciona el capitalismo.

El LXIII Congreso Nacional del SNTSS, a modo

Boletín Jubiladas en Lucha, Noviembre 2024

Un aumento Salarial por debajo de la Inflación

La falta de organización y lucha de los trabajadores activos, jubilados y pensionados del Seguro Social, ha permitido que las autoridades institucionales y el gobierno en turno nos sigan imponiendo el tope salarial cada año. Este año fue un porcentaje menor que el año pasado, el 3% directo al tabulador y el 5 % a prestaciones que están condicionadas a tú asistencia, puntualidad, etc.

No somos los únicos trabajadores que sufrimos este golpe al salario, esta política se viene aplicando a los asalariados que contamos con un contrato colectivo de trabajo; que se han disminuido, pues la reforma laboral de 2019, permitió este retroceso al no contar con información oportuna para actuar en tiempo y forma y también por no estar organizados. Resultó contraproducente este cambio a la Ley Federal del Trabajo pues se perdieron muchos contratos colectivos al no legitimarlos, sólo las grandes centrales charras y los patrones aprovecharon esta circunstancia para poder registrar sindicatos blancos para su propio beneficio. Más de 100 mil contratos colectivos no pasaron el proceso de legitimación, así, los trabajadores quedaron a la deriva, empeorando sus condiciones de trabajo.

El 3% otorgado a las y los trabajadores del IMSS está por debajo de la inflación anual que según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es del 4.69 %, este miserable aumento salarial no compensa la gran pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario. Y aunque la publicidad del gobierno nos dice que está controlada la inflación, esta versión choca con la realidad que vivimos, tan sólo unos ejemplos de los precios de los productos de primera necesidad: jitomate 38 pesos el kilo; tomate 32 el kg; calabaza 35 kg; papaya 55 kg, manzana 35 kg, etc. Cada semana los precios van al alza, a veces bajan algunas cosas como el plátano que está actualmente a 15 pesos el kilo. Mientras hay aumento en servicios como la energía eléctrica, en las medicinas y otros.

Las condiciones de vida de las y los trabajadores cada día son más difíciles y somos precarizados, porque el salario no alcanza para tener una vida digna y por ello se busca un ingreso extra como los emprendimientos (la venta de mercancía) en los “tiempos libres”, y contar con otro empleo, dobles turnos, se trabajan 16 horas diarias, lo que implica renunciar al descanso, la atención a la familia es imposible, y pensar en la recreación tampoco se puede ya que el salario no alcanza. Como consecuencia hay un desgaste físico generándonos muchas enfermedades crónico-degenerativas. Otro problema es la sobrecarga de trabajo porque las autoridades institucionales se niegan a la contratación de más personal, pues están aplicando una reducción en el presupuesto para el rubro de seguridad social, mientras que la población derechohabiente va creciendo.No estamos en contra de que se brinde el servicio, pero que la plantilla de trabajadores se amplíe ¿Por qué debemos cargar en nuestra espalda esta política de “hacer más con menos”?.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTSS y la Comisión Negociadora, encabezado por el secretario general Arturo Olivares Cerda, nunca nos informó ¿Cuál fue la propuesta sindical?; ¿Qué porcentaje solicitaron a las autoridades del IMSS como punto de partida a negociar? Tampoco hubo información de cómo se daban las negociaciones. Sólo presentaron el resultado del hecho consumado en el LXIII Congreso Nacional Ordinario, en Quintana Roo. No hubo cuestionamiento del resultado, pues la mayoría de los delegados congresistas ya estaban controlados por la estructura sindical y su única participación es replicar los aplausos, pues les vendieron la idea de que fue un gran logro. Dijeron que el porcentaje era mayor en prestaciones el 5% para que no se eleve el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y que el menor porcentaje directo al tabulador. Da pena cómo se manipuló el porcentaje y de cómo los congresistas aprobaron a mano alzada este aumento salarial.

El Comité Nacional del sindicato ni siquiera intentó amenazar a las autoridades con el instrumento de lucha de las y los trabajadores como es la huelga, el emplazamiento para el comité ejecutivo del sindicato fue sólo un trámite administrativo y por lo tanto para la estructura sindical carece de valor.

Debemos organizarnos y luchar para que la cosas cambien, no hay otra forma, porque lo que no hagamos por nosotros nadie lo hará.

El ahorcado

Por la raíz del pelo algún dios me atrapó.

Sus vatios azules me hicieron chisporrotear como a un profeta del desierto.

Las noches desaparecieron, cerrándose de golpe, como los párpados de un lagarto,

Un mundo de días blancos y calvos en la cuenta sin sombras.

Un aburrimiento buitreo me dejó clavado a este árbol.

Si él fuera yo, haría lo que hice.

Sylvia Plath-De “Poesía Completa” Año 1959

