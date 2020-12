El barro bruñido necesita tierra, agua, manos, mente y corazón, confían artesanas de Los Reyes Metzontla

Para hacer una pieza de barro bruñido, ya sea ornamental o utilitaria, Silvia Medina y Dina Vera sólo ocupan “tierra, agua, manos, mente y corazón”, sobre todo en tiempos de contingencia por Covid-19, donde hay que mantener la calma ante la falta de ventas y de ferias, y la necesidad de quedarse en casa para mantener la salud.

“Cuando una pieza se elabora hay que estar tranquilo, en paz, relajado. Si hay prisa y se empieza a trabajar desesperadamente, el barro no se deja moldear, no sube, no queda, como que no quiere”, señaló Silvia desde su taller en Los Reyes Metzontla, Puebla.

Al lado de Dina, su hija, Silvia platica para la cámara y la sesión en línea del ciclo Sala de espera que coordina Rafael Ortega para el Museo Amparo en torno a su labor: ser artesanas de piezas de barro bruñido, una tradición que en 2005 llevó a Los Reyes Metzontla a merecer el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Artes y tradiciones populares.

Mientras platican, las artesanas elaboran con facilidad un par de piezas, luego pintan otra y otra más la pulen con piedras lustrosas y heredadas de sus abuelos, en acciones que realizan instintivamente, a la par que cuentan cómo han sido sus días de encierro y contingencia, llevadas por el artista y curador del ciclo Rafael Ortega.

Durante poco más de una hora, cuentan sobre su labor artesanal, el lugar donde viven, su comunidad y su familia; de esta, sobre la forma en el que durante el “día de quema” todos se organizan y participan pues, si falta alguien, no es posible realizar dicha labor.

En la charla, cuentan de la situación por la que atraviesan: la cancelación de ferias y exposiciones artesanales que les aseguraban cierta venta y, al mismo tiempo, la unión familiar que ha traído esta epidemia pues los familiares que “estaban afuera” regresaron a su natal Zapotitlán Salinas, a esperar mejores condiciones para regresar a trabajar a ciudades como Tehuacán, Puebla, Huajuapan o Oaxaca, donde viven y se desempeñan.

En su caso, narran cómo pasan estos días de trabajo y encierro: oyendo las noticias y luego música; trabajando en el taller lo mismo moldeando que puliendo piezas, así como yendo al campo, limpiando la casa y conviviendo con su familia.

Ortega lanza entonces una pregunta habitual en el ciclo: qué animal sería el Covid-19. Con una sonrisa, Silvia dice segura que sería como un gusano, mientras Dina señala que sería “como un zancudo chiquitito, porque los zancudos transmiten el dengue o el zika”.

A ésta, le sigue otra cuestión sobre cuál sería el color de la epidemia si cada una se despertara a media noche. Enseguida, Dina dice que sería rojo -como el color del semáforo en el peor momento de contagios-, porque “siempre estamos con la idea de que no ha terminado, que vienen los rebrotes, porque dan esperanza y luego vienen los muertos”. En cambio, con una nueva sonrisa, Silvia afirma que ella duerme bien por el trabajo y el quehacer de la casa: “caigo rendida”.

Cuentan además que sí hay temor y que incluso, en la intimidad de su taller, han llorado: lo mismo por un conocido, un pariente o un vecino que haya fallecido por Covid-19 que por las veces que tienen que salir -sobre todo Dina- para comprar lo necesario. “Me da sentimiento al pensar que al momento que salgo y regreso me estoy exponiendo yo y a mis hijos y a mi familia. Si me llegara a enfermar, qué haría yo. Pienso que me aislaría, que estaría sola, lejos de ellos. Eso hace que uno se ponga triste”.

Mientras trabajan con sus manos ágiles cuentan cómo conocen el barro, la forma lúdica para enseñarle a los niños sobre esta labor, sobre el tiempo de reposo que requiere la arcilla “para que agarre fuerza”, la manera de “prensar” cada pieza. También, sobre como “copian” lo que ven en la naturaleza -lo mismo animales que plantas, como las cactáceas que abundan en su región-, así como la forma correcta de pulir con piedras y cuarzos heredados por sus abuelos.

“Son piedras que pulen. Eran de mis abuelos, de mi mamá, de la familia. ­Los abuelos salían y buscaban sus piedras, las amansaban. Poco a poco fueron agarrando la forma para poder seguir puliendo. Hay que quitar los filos, que no raye, sino que enlise. La piedra tiene que hacer su trabajo, tiene que sacar el brillo”, cuenta doña Silvia.

Prosigue que el oficio lo aprendió desde los ocho años y a los 12 empezó a viajar para vender las piezas que hacía su familia. “No me fui a trabajar ni de sirvienta, ni de cocinera, ni de barrendera…El barro significa mucho para mi desde mi niñez. Llevó 60 años en él y me ha dado de comer. Me ha sacado de apuros. No he tenido tanto estrés ni tantas enfermedades. Trabajar el barro es una maravilla: es un talento, es un don de dios y para mí es una diversión”, concluye la artista del barro bruñido.