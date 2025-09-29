Lunes, septiembre 29, 2025
NoticiasEstado

Dos jóvenes arrastrados por una barrancada en la Agrícola Ocotepec, en Atlixco

Elementos de Protección Civil acordonan área donde fueron localizados los cuerpos en Agrícola Ocotepec, Atlixco
Elementos de Protección Civil acordonan área donde fueron localizados los cuerpos en Agrícola Ocotepec, Atlixco.
Miguel A. Domínguez

Atlixco. Una intensa barrancada que descendió desde las faldas del volcán Popocatépetl cobró la vida de dos jóvenes cuando intentaban cruzar en motocicleta el cauce que atraviesa la comunidad de Agrícola Ocotepec, junta auxiliar de este municipio ubicada a 25 minutos de la cabecera.

Según reportes vecinales, las intensas lluvias registradas generaron el crecimiento repentino de la corriente de agua que conecta varias comunidades de la zona oriente de Atlixco.

En esas circunstancias, Manuel N., de 20 años, y su cuñado, a bordo de su motocicleta, fueron sorprendidos y arrastrados por la fuerza del caudal.

Horas después, mientras habitantes de Guadalupe Huexocoapan realizaban labores comunitarias, hallaron la motocicleta semienterrada en el lodo y alertaron a familiares.

De inmediato se organizó una búsqueda que concluyó de manera trágica: los cuerpos de ambos fueron localizados a lo largo de la barranca.

Vecinos que participaron en las labores relataron que el hallazgo fue doloroso pero necesario para dar certeza a los familiares que se habían movilizado.

Elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil de Atlixco acordonaron el área mientras se espera el arribo de peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.

Temas

Más noticias

Nacional

Destaca Sheinbaum programa “Barrer las Armas” que se instrumentará en EU; es un cambio radical en acuerdo bilateral

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia del programa "Barrer las Armas", que se instrumentará en Estados Unidos para contener el...
Nacional

CSP anuncia plan para blindar variedades nativas de maíz; adelanta banco de germoplasma

La Jornada -
Ciudad de México. La reciente reforma constitucional para prohibir la siembra en México de maíz transgénico evita que las variedades nativas estén en riesgo,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Explosión de pirotecnia en Huehuetlán El Grande deja 12 heridos

Isaí Pérez Guarneros -
La madrugada de este lunes se registró la explosión de un domicilio en la comunidad de San Miguel Atlapulco, perteneciente al municipio de Huehuetlán...

Desbordamiento del río Atoyac afecta a ocho familias en San Andrés Cholula

Patricia Méndez -
Por lo menos ocho familias de la colonia Concepción Guadalupe de San Andrés Cholula, tuvieron afectaciones materiales por el desbordamiento del río Atoyac, la...

Incomunicadas por lluvias tres poblaciones de Naupan; gobierno comienza a despejar carretera

Martín Hernández Alcántara -
Las intensas lluvias de hoy provocaron un derrumbe que dejó durante algunas horas incomunicadas las comunidades de Copila, Cueyatla y Tenextitla, pertenecientes al municipio...

Más noticias

Animales adaptados al frío surgieron hace 2.6 millones de años: estudio

Denise Lucero -
Madrid. Los animales adaptados al frío comenzaron a evolucionar hace 2.6 millones de años, cuando el hielo permanente en los polos se hizo más...

Senado declara constitucional la adscripción de la GN a la Sedena

Denise Lucero -
Ciudad de México. El Senado de la República formuló este domingo la declaratoria de constitucionalidad de la la reforma que adscribe la Guardia Nacional...

Han sido sancionados 15 mil 461 funcionarios del gobierno federal: AMLO

Denise Lucero -
Durante la presente administración la Secretaría de la Función Pública ha sancionado a 15 mil 461 funcionarios del gobierno federal por irregularidades cometidas o...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025