Dos jóvenes arrastrados por una barrancada en la Agrícola Ocotepec, en Atlixco

Atlixco. Una intensa barrancada que descendió desde las faldas del volcán Popocatépetl cobró la vida de dos jóvenes cuando intentaban cruzar en motocicleta el cauce que atraviesa la comunidad de Agrícola Ocotepec, junta auxiliar de este municipio ubicada a 25 minutos de la cabecera.

Según reportes vecinales, las intensas lluvias registradas generaron el crecimiento repentino de la corriente de agua que conecta varias comunidades de la zona oriente de Atlixco.

En esas circunstancias, Manuel N., de 20 años, y su cuñado, a bordo de su motocicleta, fueron sorprendidos y arrastrados por la fuerza del caudal.

Horas después, mientras habitantes de Guadalupe Huexocoapan realizaban labores comunitarias, hallaron la motocicleta semienterrada en el lodo y alertaron a familiares.

De inmediato se organizó una búsqueda que concluyó de manera trágica: los cuerpos de ambos fueron localizados a lo largo de la barranca.

Vecinos que participaron en las labores relataron que el hallazgo fue doloroso pero necesario para dar certeza a los familiares que se habían movilizado.

Elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil de Atlixco acordonaron el área mientras se espera el arribo de peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.