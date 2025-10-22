La contingencia por lluvias no ha pasado, pero Barragán y Vargas siguen peleando

El presidente municipal de Xicotepec, Carlos Barragán Amador, y la diputada local Guadalupe Vargas Vargas sostienen desde hace varios días un conflicto en redes sociales a raíz de las comparaciones que el edil realizó entre los ingresos obtenidos por su administración y los de su antecesora, lo que ha reactivado las tensiones políticas en la región, a pesar de que la contingencia por las lluvias no ha cesado.

Durante la presentación de su Primer Informe de Gobierno, Barragán destacó que su gestión logró recaudar 8.8 millones de pesos en el rubro de Industria y Comercio, frente a los 2.2 millones que, según afirmó, ingresó el ayuntamiento durante la administración de Vargas. El edil sostuvo que dichos recursos se destinarán a proyectos de desarrollo económico y turístico, y subrayó que la recaudación se logró “sin endeudar al municipio y con transparencia en el manejo del gasto público”.

Las declaraciones fueron respondidas por la diputada morenista, quien acusó al presidente municipal de difundir suposiciones y cifras sin sustento técnico, además de intentar desviar la atención de la situación de emergencia que enfrenta el municipio por las recientes lluvias en la Sierra Norte. A través de sus redes sociales, Vargas exhortó al alcalde a presentar sus afirmaciones ante las instancias de fiscalización correspondientes.

Barragán, también en redes sociales, en las que exhibió comparativos financieros y mensajes en los que señalaba haber “rescatado a Xicotepec del abandono”. Las publicaciones coincidieron con los actos del primer aniversario de su administración.

El enfrentamiento refleja una rivalidad de larga data entre ambos políticos. En el proceso electoral de 2021, Barragán impugnó la reelección de Vargas como presidenta municipal, lo que marcó una división en el morenismo local. Aunque en 2024 intentaron mostrar unidad dentro del proyecto de la Cuarta Transformación,las diferencias persistieron al interior del movimiento.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha presentado documentación oficial que confirme o desmienta los montos señalados. Los reportes financieros disponibles en el portal de transparencia del ayuntamiento de Xicotepec muestran cifras globales de ingresos, pero sin un desglose que permita verificar de forma directa los datos expuestos por el edil.

El intercambio de acusaciones se suma a un clima político tenso en la zona norte del estado, donde tanto Barragán como Vargas mantienen presencia territorial y buscan consolidar sus posiciones dentro de Morena rumbo a los próximos procesos electorales.