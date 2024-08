Barlow y la libertad

La semana pasada, en el marco del V Congreso Internacional de Etnografía Contemporánea del Estado de Puebla, participé en la presentación del libro “La correspondencia en maya yucateco entre Robert H. Barlow y Domingo Adiel Aguilar Torres”, editado por la Universidad de las Américas Puebla y con apoyo del Centre National de la Recherche Scientifique de Francia, coordinado por Laura Romero y con la participación de Pierre Déléage, Olivier Le Guen y Mayti Yajaira Chum Chan -que junto con Olivier realizó la traducción y la transcripción de la correspondencia. He de confesar que llevaba tiempo sin leer un libro que me conmoviera sobre manera, no sólo por su contenido, sino por su fantástico trabajo editorial. Esto último lo constaté el día de la presentación que fue cuando lo tuve en mis manos. Para preparar el evento, leí la versión que se encuentra en línea, en formato de ISSU y que aparece con carácter de “libre acceso” -enlace que compartí líneas arriba-. Empezaré con las características impresas del libro. El libro está estructurado básicamente en dos partes a saber: primero, una biografía de Robert H Barlow, a cargo de Déléage además de un análisis del maya escrito en las cartas, por parte Le Guen y una transcripción bilingüe de las mismas; en segundo lugar, una versión facsimilar de las cartas escritas por Aguilar Torres a Barlow, motivo de esta edición. Todo el libro está impreso a dos tintas -cosa poco común- lo cual le da una imagen sumamente atractiva. Obtuvo Mención de Plata en el premio 2023 de “a! Diseño” por su diseño, que según afirma el portal de la revista, “recupera, mediante collages, el contenido de las historias contadas por Aguilar a Barlow. El estilo de las ilustraciones es un guiño al pasado literario de Rober H. Barlow, influido notablemente por la fantasía de H. P. Lovecraft, su mentor”. En la presentación comenté que el libro en sí mismo, como objeto, es bellísimo y vale la pena tenerlo en nuestra biblioteca personal, en especial porque cuenta con la versión facsimilar de las cartas. Conservo en mi acervo algunas ediciones facsimilares de textos mayas como “El Códice de Calkiní”, editado por el Centro de Estudios Mayas de la UNAM, comentado y traducido por Tsubasa Okoshi. O el Chilam Balam de Ixil, comentado por Laura Caso Barrera y editado por el CONACULTA, entre otros títulos. Lo facsimilar nos permite tener un acercamiento a la caligrafía, al estado físico del texto y nos puede mostrar la esencia del material.

En segundo lugar, hay que destacar el contenido del libro, que en palabras de Tsubasa Okoshi, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estudios Internacionales de Kioto, en Japón -mayista genial y estupendo ser humano- “invita a sus lectores a ubicar a Robert H. Barlow dentro de la historia de la antropología mexicana, apreciar su contribución al estudio de la cultura maya y reconocer el valor académico de sus documentos, custodiados en la Sala de Archivos y Colecciones Especiales de la UDLAP. (…) Ha sido muy esperada la publicación de textos mayas inéditos del siglo XX, puesto que la mayor parte de los documentos mayas reproducidos hasta el momento pertenecen al periodo colonial y fueron elaborados con base en la lengua reducida ideada por los franciscanos en el siglo XVI. (…) Las cartas escritas por Aguilar Torres, con Barlow como interlocutor, son correspondencias personales de carácter informal, género que no se ha trabajado hasta la fecha. Su contenido refleja claramente los gustos e intereses particulares de un maya de principios del siglo XX, lo que nos permite acercarnos a su mundo cotidiano y a su sentir”. En efecto, este libro da cuenta de una pequeña parte del trabajo de Barlow como estudioso de los pueblos mesoamericanos en general y del maya yucateco en particular, lo que lo llevó a solicitarle a Aguilar que le escribiera unas cartas en maya para fortalecer su aprendizaje de la lengua. Lo que tenemos, es una peculiar radiografía, tal cual nos dice Okoshi, del mundo de los mayas yucatecos a mediados del siglo pasado. Las cartas, escritas de forma simple y auténtica, son muestra de la vida de su autor, de sus sentires y pensamiento, de sus costumbres y vivencias. No se trata de la visión que tenemos de un maya ancestral, lleno de misticismo y espíritu antiquísimo, sino de las palabras de un joven maya, habitante de su tiempo en pleno siglo XX, que expone su ser abiertamente a Barlow, lo que resulta refrescante e interesante.

Por otro lado, tenemos en la biografía que es antesala de las cartas, una narración ágil y atractiva de Déléage, que nos muestra de forma entrañable la vida Barlow, personaje lo mismo complejo que interesante. En la presentación quise transmitir el cúmulo de sensaciones que la vida de Barlow me produjo. Su lectura temprana de la obra de Lovecraft, esa mente genial, artífice del terror cósmico, con quien se carteó más adelante y que terminó siendo su amigo -e incluso, escribieron cuentos a cuatro manos-; luego, su interés por las culturas de la antigüedad mesoamericana, primero los mexicas y luego los mayas; su interés en las escrituras de ambas culturas, sus códices y su historia; su intercambio con intelectuales fundamentales en el estudio de los mayas, como Alfredo Barrera Vázquez, Alfonso Villa Rojas, Pedro Carrasco, Pedro Armillas y la lectura de Morley y Thompson; su facilidad e interés por conocer las lenguas indígenas. Curiosamente, mientras iba leyendo sobre la vida de este personaje, iba encontrando elementos de comparación con la mía. Mis propias lecturas del terror cósmico – del que mis exponentes favoritos son Lovecraft y Blackwood-, mis propios intentos por narrar en clave de ese terror -tengo dos cuentos, bastante regulares en ese estilo, por supuesto, inéditos- y mi posterior interés en los mayas, venido de la historia y la literatura. La diferencia, quizá, es que yo no me aventuré al estudio de lo maya encaminado a encontrar en esas civilizaciones antiguas el sentido profundo, místico, imponente y terrorífico que Lovecraft imprimía en sus relatos, cosa que aparentemente, en el fondo, podría estar buscando Barlow. Como sea, quedé fascinado por la existencia de tan peculiar personaje, inquieto, disperso, intenso, brillante.

Además, su vida me permitió enfatizar lo que busco constantemente: demostrar que el tratar de entender a nuestros pueblos originarios, sean mayas o nahuas, requiere un trabajo multidisciplinario, desde diversidad de aristas y ópticas, anclado en metodologías improbablemente integradas y con la necesidad de plantear más preguntas, fuera de formular respuestas supuestamente soportadas por verdades universales. Son numerosos los autores que se vieron en la necesidad de hacerle al lingüista, al antropólogo, al historiador, al arqueólogo para poder tratar de comprender una ciudad como Chichén Itzá o un corpus documental como el de los chilames de Yucatán. Ni el mundo, ni las culturas, ni el tiempo, se expresan en claves disciplinarias, sino simplemente transcurren y deben ser vistos desde la diversidad. Es necesario que volvamos a maravillarnos por el devenir de las personas en el tiempo y el espacio y no por el pensar teórico y las herramientas que se han de aprender en tal o cual disciplina. La vida de Barrow denota esa hambre por conocer y su acercamiento inocente e imaginativo al conocimiento que nos muestra la fascinación casi niña que ha impulsado a numerosas y numerosos sabios a lo largo de la historia del mundo y que nosotros en las universidades de hoy, nos encargamos de “domesticar” en esos jóvenes que llegan con la ilusión de conocer y que aleccionamos en el “quehacer” del historiador, del antropólogo, del lingüista y un largo etcétera, apagando su deseo y colocándole unas bridas trágicamente disciplinares. Barlow me recordó esa fascinación que sigo teniendo cada que hablo del pasado y del presente; cada que dialogo con mis estudiantes, cada que los insto a trascenderse a sí mismos. Veo en Barlow ese fervor que imprimo en mis clases, pero también la ingenuidad que tengo al seguir trabajando en la docencia para buscar construir un mundo mejor, repleto de dudas, preguntas por contestar, ideas que mutan en otras ideas y la fascinación por conocer, móvil de la humanidad en milenios de su existencia. La vida de Barlow, en pocas palabras, me hizo recuperar parte de mi vida y me dio nuevamente sentido. Buena lectura, buena reflexión, buenas sensaciones. Barlow, en pocas palabras, me refrendó el camino de la libertad.