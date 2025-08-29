Jueves, agosto 28, 2025
Bárcena lamenta el gasto militar global y aboga por proteger el medio ambiente en AL y el Caribe

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, participó en el conversatorio “Chile y México: democracia, derechos humanos y defensa del medio ambiente”, en el marco de la Filuni. Imagen https://x.com/aliciabarcena
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, participó en el conversatorio "Chile y México: democracia, derechos humanos y defensa del medio ambiente", en el marco de la Filuni. Imagen https://x.com/aliciabarcena
La Jornada

Ciudad de México. Ante un contexto global complicado, en el que el cambio climático está causando estragos tanto en México como en América Latina, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, criticó que se destine mayor presupuesto a las fuerzas armadas que en acciones para el desarrollo, como proteger las Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Las lluvias que en este mes han caído y las inundaciones que han provocado en diferentes partes del país, son un claro ejemplo de los “cambios climáticos” que ya se perciben en todo el territorio nacional, alertó.

En la víspera de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30) que se llevará a cabo en noviembre en Brasil, la titular de la Semarnat aseguró que en esta administración una parte de las acciones prioritarias está enfocada en recuperar las ANP, las cuales ya suman 104 millones de hectáreas, aunque el objetivo es alcanzar la protección de 30 por ciento del territorio nacional al 2030, que equivalen a 152 millones de hectáreas.

“Lo global está complicadísimo, la geopolítica está fatal, los fondos se están yendo a la militarización, en lugar del desarrollo. Entonces que América Latina y el Caribe se pongan las pilas y hagamos soluciones propias para generar soluciones, yo diría como esta de proteger el 30 por ciento de nuestro territorio, cada país, al 2030”, alertó.

Durante su participación en el Conversatorio “Chile y México: democracia, derechos humanos y defensa del medio ambiente”, detalló que para cumplir esta meta, México tiene que llegar a los 152 millones de hectáreas, por lo que faltan poco más de 40 millones.

“Pero lo vamos a lograr, claro que lo vamos a lograr, porque proteger la naturaleza, proteger los manglares, en el caso nuestro, la selva tropical es donde se origina el agua, es donde se origina todo. Y lo estamos haciendo con las comunidades, con las comunidades indígenas, con los pueblos, con las comunidades afromexicanas”, subrayó.

Bárcena adelantó que en octubre de este año visitará Chile, donde se llevará a cabo un seminario de defensores del medio ambiente.

“Entonces vamos a llevar la experiencia mexicana, que no es muy buena que digamos, porque tuvimos el año pasado 24 personas desaparecidas precisamente defendiendo la vida por la vida”.

A días de que la presidenta Claudia Sheinbaum presente su Primer Informe de Gobierno, la titular de la Semarnat comentó que están analizando la posibilidad de cómo convertir el gas metano en biocombustible, ya que México genera 120 mil toneladas diarias de residuos sólidos y “estamos trabajando en ver cómo hacemos combustibles más limpios”.

Gustavo Petro despliega 25 mil efectivos en frontera con Venezuela

La Jornada -
Europa Press Madrid. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la "militarización" de la frontera con Venezuela en la región del Catatumbo, donde ya habría...
Internacional

Acuerdan México y Brasil fortalecer cooperación en desarrollo económico, ambiental y científico

La Jornada -
Emir Olivares y Alma E. Muñoz Ciudad de México. Los gobiernos de México y Brasil acordaron fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental. Luego...

