Apoyará Barbosa a normalistas de Teteles

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que apoyará a las estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Camacho.

Entrevistado en el marco de una gira de trabajo para asistir al informe del edil de Teziutlán, Carlos Peredo Grau, el mandatario dijo que ignoraba el caso de las alumnas que el jueves marcharon en la capital de Puebla, pero que se reunió con ellas y tuvo acuerdos:

“Ahora que lo conocí en persona de verdad me conmoví. Yo no sabía que era una escuela rural de mujeres, yo no sabía. Una o dos me dijeron las condiciones en que viven, porque tienen internado, el estado material de su habitación, de sus camitas; la alimentación que reciben es brutalmente inaceptable”, expresó.

Y agregó: “Quién es director de esa escuela y lo hace así no puede serlo y yo no le echo la culpa a nadie, no prejuzgo, pero lo más fácil que puede hacer un gobierno ante una situación de este tipo es responder que el director se vaya a otra escuela, hay varias normales, y que llegue alguien preferentemente mujer, es de mujeres”.

Esta tarde, la Secretaría de Educación informó en un comunicado qSandra Elena González Díaz es la nueva directora de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán tras la remoción de quien ocupaba el cargo.

González Díaz cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el servicio docente. Es egresada de la Normal Rural, cuenta con una Maestría en Educación y Licenciatura en Ciencias Sociales por la Normal Superior del Estado de Puebla.

La nueva directora de esta institución vigilará, de manera estricta, la correcta aplicación de los recursos designados a la unidad académica.

Se agregó que por instrucción del gobernador Miguel Barbosa Huerta, la Secretaría de Educación dará solución a la demanda de las normalistas en lo referente a las condiciones de vivienda y de servicios básicos, esto para que cuenten con una estadía digna en el plantel.

En ese sentido, se precisa que el pasado 23 de septiembre se otorgaron 380 chamarras a las estudiantes, y este sábado se entregarán 50 literas, 100 colchones, 430 sábanas y 430 cobertores.

Respecto al proceso de auditoría jurídico-administrativa, el cual inició este viernes, continuará con su curso y una vez que concluya se darán a conocer los resultados.