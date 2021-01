Califica Barbosa a grupo de Tecamachalco como “delincuentes” y advierte que no permitirá surgimiento de autodefensas en Puebla

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió que no permitirá la emergencia de grupos de autodefensa en Puebla, porque la experiencia en otras entidades mexicanas es que detrás de esas organizaciones supuestamente ciudadanas para defenderse del crimen organizado, en realidad hay cárteles.

El mandatario estatal fijó así su posición ante la aparición de un grupo armado que dio a conocer su existencia la semana pasada en Tecamachalco, exhibiéndose con armas largas y encapuchados en fotografías que se publicaron en las redes sociales

“Respecto a ese grupo armado y encapuchado, para nosotros son delincuentes, delincuentes esta es la connotación que nosotros le damos a este grupo de armados. Ya hay mucha experiencia en el país de estos grupos armados que dicen que se organizan para defenderse, hay delincuencia, todo grupo de personas que aparece armada, que aparece encapuchada, está cometiendo un delito: ¿cuál?, por lo menos la portación del arma prohibida y muchos más, pero pronto sabremos quiénes son, entonces nada de delincuentes que se organizan para su seguridad, ¡por favor!, ¡por favor!, no hay manera de tener seguridad más que las vías legales, la vía institucional y en eso nuestro gobierno no ha sido parco, ha sido muy comprometido y estamos en una lucha diaria contra ellos. Vean el informe de detenidos de este fin de semana, más de 30, entre ellos el hijo ‘del moco’ (sic) y una gente de los Zúñiga y bandas, y bandas, así que si hubiera alguna razón de tipo ético, social y moral, les pido que recapaciten y no vuelva a expresarse, pero vamos a dar con quiénes son, se los digo de manera clara aquí en Puebla no van a surgir este tipo de organizaciones”.