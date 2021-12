Barbosa suspende operación del Tren Turístico por no ser sostenible ni generar impacto en el turismo

A cuatro años de su puesta en marcha, por no ser económicamente viable, porque no generó un impacto turístico ni fue un medio de transporte que utilizó la población, el Tren Turístico Puebla Cholula será suspendido de manera temporal, informó el gobierno de Puebla.

Al cerrar las conferencias de prensa virtuales de este 2021, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dio a conocer la cancelación de este proyecto gestado en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, que inició su funcionamiento en 2017.

Juan Carlos Moreno Valle, director de Carreteras de Cuota dio a conocer un breve resumen del Tren Turístico, un proyecto que costó mil 571 millones de pesos, una cifra por encima de los mil millones que se habían proyectado por las secretarías de Infraestructura, Movilidad y Transporte, el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) y Carreteras de Cuota en 2015.

Dijo que el 68 por ciento de recursos, es decir, más de mil millones de pesos, se dieron bajo adjudicación directa, mientras que el 23 por ciento por invitación, el cuatro por ciento por invitación y cuatro por ciento más por pago de derechos por importación de trenes, lote de refracciones, de paso y derecho de vía con Ferrosur.

Refirió que el recorrido es de 17.2 kilómetros y de éstos, ocho son propiedad del gobierno estatal y 9.2 más son vías federales operadas por Ferrosur en un recorrido que es de punto a punto terminal Puebla Cholula como lo establece el título que dio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en julio de 2015 por 30 años en la modalidad de especial turístico, lo que imposibilita establecer paradas intermedias.

El funcionario estatal detalló que el Tren Turístico realiza seis recorridos diarios y 10 recorridos durante fines de semana, con tarifas de 60 pesos para turistas y 30 pesos para residentes, además de que es gratis para niños menores de cinco años y personas con discapacidad.

Moreno Valle expuso que desde abril de 2019 el viaje ha sido gratuito y que si se hubiera cobrado el aforo histórico registrado ese año de 161 mil 403 pasajeros, apenas con lo recaudado se habría cubierto el costo de operación de 36 días. Para alcanzar un equilibrio financiero se requieren de un millón 453 mil 117 pasajeros al año.

Dijo además que los costos anuales de operación y mantenimiento son de cuatro millones 872 mil pesos mensuales, que es un contrato anual que concluye el 31 de diciembre. Otra cifra es el pago de 260 mil pesos en promedio para Ferrosur, ya que son mil pesos por trayecto como parte de un convenio por derecho de paso establecido por 30 años.

Precisó que el monto anual de operación y funcionamiento del Tren Turístico que este 2021 otorgó el gobierno de Puebla ascendió a 55 millones 199 mil 757 pesos; con estos costos, cada pasajero tiene una carga para el estado de mil 542 pesos, lo que es “una cifra alarmante” pues el costo por kilómetro es de 44.52 pesos, más caro que ir a Acapulco, Guadalajara, Monterrey o Cancún.

Por tanto, afirmó Moreno Valle, el Tren Turístico no es económicamente viable, a la par de que no generó un impacto en el sector turístico ni fue un medio de transporte que la ciudadanía utilizara sin costo. “La recomendación es suspender de manera temporal la operación de esta ruta. La idea es buscar alternativas que sí cumplan con las necesidades del estado en materia de comunicación, enfocado en el beneficio social y que no genere una carga para las finanzas del estado”.

Por último, mencionó que en la búsqueda de alternativas la Agencia Francesa de Desarrollo dará 700 mil euros para un estudio para encontrar alternativas de solución a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, que los vagones -dos trenes con capacidad de 256 pasajeros- y las estaciones quedarán al resguardo del gobierno del estado.