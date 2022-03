Rivera quiere acumular poder político con concesión en paraderos; habría controversia constitucional: Barbosa

Esta mañana el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, equiparó al edil capitalino, Eduardo Rivera Pérez, con el finado ex mandatario estatal, Rafael Moreno Valle Rosas, asegurando que la pretensión del alcalde por concesionar hasta por una década la publicidad en paraderos de la Angelópolis, tiene el objetivo de ejercer control político de esos espacios que durante el morenovallismo solo eran usados por el Partido Acción Nacional (PAN) o para denostar a sus adversarios políticos.

“Concesiones de 10, 20 o 30 años tienen el propósito de control político, de crear obligaciones, de retribuciones. ¿No que íbamos a ser diferentes?, que no me quieran ver a mí la cara”, exclamó el gobernador.

En esa lógica, Barbosa Huerta, apoyado por el titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo estatal, Carlos Palafox Galeana, advirtió al alcalde panista que si busca entregar a la iniciativa privada los anuncios en las estaciones de espera del transporte público por un periodo que exceda el de su gestión, tendrá que solicitar permiso al Congreso del estado.

Palafox Galeana explicó que la intervención del Poder Legislativo en este caso se sustenta en la Constitución, la Ley Orgánica Municipal, amén del Código Fiscal y Presupuestario del municipio de Puebla.

“Al excederse el plazo constitucional del ayuntamiento actual se debe solicitar autorización del Congreso del estado”, expresó.

No obstante, el gobernador sugirió que si no fuera suficiente la normatividad existente, se podrían emprender una acción de inconstitucionalidad y las acciones legislativas correspondientes para que las concesiones no excedan los periodos de cada administración.

Luis Miguel Barbosa Huerta cambió drásticamente hoy las deferencias que había tenido hacia el edil, pues antes de que aquel ofreciera su habitual rueda de medios éste dijo que agradecía las opiniones del mandatario estatal sobre que la concesión no debe traspasar su periodo como munícipe, pero que esa decisión le corresponde en exclusiva al Cabildo que preside.

“No quedamos que íbamos a ser diferentes”, reclamó en al menos tres ocasiones y luego cuestionó si acaso el comportamiento del edil era distinto en la persecución, recordando así cuando Moreno Valle lo acosó con denuncias penales por supuestos malos manejos de su cuenta pública en su primer periodo como presidente municipal de la capital poblana.