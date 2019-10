Ante el cabildo reprocha Barbosa a Rivera que no haya denuncias contra el gobierno anterior

Ante el cabildo de Puebla, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta hizo un llamado enérgico a la alcalde Claudia Rivera Vivanco a que limpie la casa de panistas y priistas enquistados en la estructura del poder, pero específicamente a que presente las denuncias de las irregularidades financieras detectadas durante la administración pasada.

El mandatario estatal estuvo este lunes en la sesión de cabildo protocolario de rendición del primer informe de gobierno de Claudia Rivera Vivanco.

En su intervención, Barbosa Huerta reprochó a la edil capitalina por qué no hizo saber todas las irregularidades que encontró de la administración anterior.

“Yo no creo que hayan encontrado todo limpio; ahí está la Fiscalía de Actos de Corrupción para que presenten denuncias; todavía es tiempo, para que quien dispuso del dinero público sobre él se finquen responsabilidades”, demandó.

Recordó que combatir la corrupción en las administraciones pasadas, es uno de los principales objetivos de la cuarta transformación.

Después de escuchar a los regidores de oposición de Acción Nacional y el PRI, que respondieron al informe de Claudia Rivera, reclamó que no pueden asumir esa postura cuando provienen de gobiernos huachicoleros.

“Los responsables de ayer son los críticos de hoy. Tienen libertad de hablar, pero nosotros también de taparles la boca”, refirió en alusión a los panistas, tras señalar que esta declaración no la hizo para ganar aplausos, “porque en este cabildo no me aplauden mucho a mí”.

En ese sentido, pidió a Claudia Rivera y los integrantes del cabildo trabajar con gente que tenga identidad.

“Morena es un partido que está emergiendo y que está creando clase política; integren sus equipos de trabajo con ciudadanos limpios, todo nuevo, nada viejo; este ayuntamiento tiene muchos panistas y muchos priistas, no es así como se gobierna”, señaló de manera contundente.

Luis Miguel Barbosa argumentó que la gente votó a favor de Morena porque estaba harta de las administraciones panistas y priistas, por lo tanto advirtió que “hay dos años para recuperarnos y formar un escenario de transformación, a fin de que seamos gobiernos sencillos, humildes y con vocación de servicio”.

“No se les olvide que ganamos por el Tsunami López Obrador”

El gobernador del estado aclaró que no se trata de un juicio contra la administración municipal, pero hizo una lista de exhortos a la edil capitalina para que se cumplan en los dos años que le resta de gestión.

Recordó que todos los que compitieron en la elección del pasado 1 de julio ganaron por el Tsunami que se llama Andrés Manuel López Obrador, por lo que pidió que no se pierda de vista esta realidad.

En segundo término, dijo que todos los que provienen de esa ruta política electoral deben entender que su desempeño no tiene propósito de alternancia, sino de un cambio de régimen.

“Los ayuntamientos deben entender que este cambio es de régimen municipal y no alternancia, porque la alternancia solamente es quítate tú, porque me toca a mí; y el cambio de régimen es la transformación de las instituciones”, demandó.

Por último, Barbosa Huerta reconoció al síndico Gonzalo Castillo por ceder la facultad que la Ley le otorga de responder el primer informe de actividades, a tres fuerzas políticas

“Es un buen mensaje de crítica, autocrítica y de gobiernos democráticos”, acotó.

Expuso que ejercer la función pública no es fácil, es complejo, al referir que es un acto de mayor responsabilidad y de emoción que se vive por gobernar; sin embargo, dijo que este tiene que tener un fundamento que es la honestidad.

“Si se es honesto eres austero, honrado, transparente, cercano a la gente y se gobierno con un rostro humano; si se es honesto se combate la pobreza, la corrupción y se busca la solución de todos los problemas”, afirmó.

Al final, felicitó al cabildo por hacer historia en Puebla e invitó públicamente a Claudia Rivera a sumarse a sus giras de gobierno que efectúa por las juntas auxiliares de la ciudad.