En enero quitará Luis Miguel Barbosa reserva a 112 expedientes de obras morenovallistas

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que a partir de enero quitará la reserva a 100 expedientes de obras y proyectos del morenovallismo.

Entre los expedientes que podrán estar a disposición de la ciudadanía el mandatario mencionó en una entrevista esta mañana los puentes con tirantes, obra que ha causado polémica no solo por sus sobrecostos sino porque la estructura que supuestamente lo sostiene es en buena parte solo un adorno.

El mandatario hizo el anuncio de la liberación de expedientes cuando le preguntaron sobre la consignación, en el informe que entregó al Congreso la víspera, de una deuda heredada por el morenovallismo de 44 mil millones de pesos.

Barbosa Huerta aclaró que ese monto no considera los pasivos dejados por las tres líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (Ruta).

Además, el titular del Poder Ejecutivo dio a conocer que enviará una iniciativa para reformar la Ley de Transparencia, pues el organismo garante cuenta con las facultades mínimas deseables.

“A partir de enero vamos a levantar la reserva de todo, de todo, esos más de 100 expedientes que tienen reservados de la época del morenovallismo los voy a levantar para que todo el que quiera consultarlos por ley de transparencia y acceso a la información, lo haga. Se van a abrir todos”, indicó.

–¿Tiene el número de cuántos expedientes hay? –le preguntaron al mandatario

–112, algo así, más de 100 y los voy a abrir todos, los voy a abrir todo –respondió.

–¿Aceptarían un exhorto para que la Fiscalía General del Estado haga lo mismo?, porque recientemente reservó lo relacionado con (el extitular de la dependencia, Víctor Carranca –le cuestionaron.

–No, mira –explicó– la Fiscalía tiene otro mecanismo, todo lo que sea sujeto de información, por ley, está reservado.

–¿Qué documentos podrían transparentarse? –le insistieron.

–Todo, todo, las obras, todas las obras, toda la compra de todo, de todo: El Museo Barroco, los Puentes Atirantados.

–¿Sería una solicitud al Congreso o al Instituto de Transparencia? –le inquirieron.

–No, no, no, no, depende de mí, por eso no querían que ganara yo –aseveró.