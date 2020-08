Niega Barbosa que haya proceso vs. Jorge Benito Cruz, magistrado morenovallista; “su abogado lo engaña”, dice

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió que no hay una causa penal en contra del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Benito Cruz Bermúdez y señaló que si es cierto que el morenovallista se amparó ante el temor de ser detenido, fue timado por el abogado que le promovió el juicio de garantías.

En la rueda de medios que ofreció esta mañana, al mandatario estatal le preguntaron su opinión sobre la versión de que el togado, quien ocupó puestos de envergadura en el morenovallismo, se había amparado:

“Miren , el fuero constitucional previsto en la Carta Magna y de nuestro estado ya no existe, ya despareció, ya no goza de él ningún servidor público local, entonces, cualquier servidor público local, llámese magistrado, diputado, gobernador” que cometa un delito o una infracción “debe procesarse, ya objetan la inmunidad procesal penal. Entonces, yo nada más quiero decir que en este gobierno no habrá violación a derechos humanos y cuando alguien que se siente temor por su libertad, por suponer que se le ha investigado y que hay una infracción ahí de la cual se puede abusar y promueve un amparo antes de que la autoridad judicial (actúa) se equivoca totalmente”.

Y abundó: “Me extraña ¡cómo engañan a un magistrado!, si es que es cierto, el amparo del magistrado Cruz Bermudez!” y aseguró que el abogado del morenovallista lo engaña, como lo hace el defensor legal del rector de la UAP, Alfonso Esparza, quienes promueven juicios de garantías “los viernes y les dicen a sus clientes que está segura la cartera del abogado”.

Aseguró que en Puebla “nadie debe temer ser detenido sin que se haya observado un procedimiento con todas las reglas del debido proceso”.