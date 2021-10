Barbosa pide que promotores de afiliación a Morena no difundan imagen de encono

Al opinar sobre la afiliación de nuevos militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dijo esperar responsabilidad de los promotores del ingreso a dicho instituto político y les pidió no brindar una imagen de encono y lucha copartidaria por el poder.

En la rueda de medios de este martes cuando le preguntaron en concreto sobre la actuación que en este proceso partidista están teniendo la exedil de la capital poblana Claudia Rivera Vivanco y su sempiterno adversario, el exdiputado local Gabriel Biestro Medinilla, el titular del Poder Ejecutivo consideró que tienen experiencia en cargos públicos para no incurrir en la difusión de las disputas internas del partido fundado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Los partidos políticos siempre tienen campañas permanentes de afiliación, esa es la actividad que cada partido político lleva a cabo, una vinculación formal con sus simpatizantes o sea trata de ampliar su la integración de su padrón para generar una mayor vinculación. Yo espero que la afiliación de Morena sea una afiliación real, es lo primero que yo espero, que ya no sea una afiliación de esas de una acumulación de nombres tomados, a veces, de muchos de los padrones de las listas nominales, que luego parece que ni se entera la gente que están metidos al padrón de los militantes afiliados”, expresó.

- Anuncio -

“Primero que se tome con mucha seriedad a quienes hagan esta filiación, porque si no, nuevamente se va a construir un padrón que no va a servir de absolutamente nada. Yo es lo que esperaría, un acto de responsabilidad de quienes promuevan la afiliación cualquiera, hombre o mujer, que le interese de Morena, que le interese promover la afiliación, que la promueva pero que sea una afiliación real y que actúe con responsabilidad política frente al partido Morena es lo que yo desearía”, abundó.

“Lo demás, bueno vamos a ver la competencia política de los partidos, siempre existe y más hoy con un partido en el poder, siempre existe ya se están preparando quienes piensan que Morena puede seguir siendo igual que antes, no Morena tiene que ser un partido abierto, renovado, alegre, donde la política sea con mucha libertad, con mucha facilidad y no se vuelva tortuoso”, indicó.

“Por eso, las historias de otros partidos políticos que vienen abajo en su número de militantes y simpatizantes, esas gentes que luego se ponen a promover la militancia ofrecen una imagen de pleito, de controversia, no lo digo por cierto de ninguna de los dos que mencionaste ni Rivera ni Biestro, no, al contrario, ellos sí han ocupado cargos políticos dentro del partido y en los órganos de poder público, ya municipal y del Congreso. No, yo lo que digo es vamos a actuar con responsabilidad en Morena para promover una afiliación real responsable limpia, real y no demos la imagen del pleito, afiliación para pelear afiliación para competir por el poder del partido, no: afiliación para fortalecerse, para fortalecer a la institución política de la que hoy privilegiadamente formamos parte privilegiadamente, porque recuerden que Morena surge como un partido derivado del movimiento de nuestro presidente de la República y debe de empezar a tener una vida institucional, que hagamos posible eso”, explicó.

“Por eso las formas de hacer política deben ser novedosas y no tradicionales, no meramente tradicionales, de estar solamente buscando formas de control, de competencia, de desplazamiento. No, la sociedad no va a admitir eso, pero yo estoy seguro que el comportamiento de quienes vayan a promover toda esta afiliación será diferente, responsable, para generar una composición real del partido político Morena”, remató.