Barbosa pide a trabajadores inconformes de Salud que no desatiendan a pacientes

Ante la protesta de agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, el gobernador Miguel Barbosa Huerta llamó al personal por la salud inconforme a actuar con sensatez y no descuidar su labor.

En videoconferencia de prensa, el titular del Ejecutivo reiteró que su gobierno respeta siempre la posición de las y los trabajadores. Además, reconoció que en el caso del sector salud, las y los médicos, así como enfermeras y enfermeros han hecho una labor destacada durante la pandemia.

En este sentido, instruyó a los titulares de las Secretarías de Salud, Administración y Finanzas, iniciar con las mesas de diálogo para que las inconformidades puedan resolverse cuanto antes y no se ponga en riesgo la atención médica para las y los poblanos.

Añadió que el gobierno del estado no amaga a ningún trabajador, pues ha demostrado que el diálogo es la prioridad para resolver cualquier tipo de conflicto o desacuerdo.

Barbosa Huerta reiteró su respeto a los derechos laborales y confió que por la vía del diálogo serán resueltas y escuchadas las diversas peticiones por parte del personal de salud que anunció un paro de labores: “Les pido que sean sensatos, que su función es imprescindible, una omisión por falta de atención médica, porque estén ejerciendo derechos laborales, les provoca responsabilidad. Pero estoy cierto que esto no va a pasar porque hemos recibido una buena respuesta de todos”.

“Todo es un asunto de derechos laborales que el gobierno va a cumplir, ya está cumpliendo todo lo que se plantea, salvo lo que no esté a su alcance, como es el tema que el sindicato pide la remodelación de todo el parque vehicular de la Secretaría de Salud, más de mil vehículos, cientos de millones de pesos, haber díganme ustedes si el sindicato que representa a una parte de los trabajadores de la Salud debe hacer ese planteamiento, son asuntos de promoción del sindicato de la líder que quiere reelegirse y el otro tema, es el tema de las plazas que son federales, de acuerdo son federales, todo lo demás desde luego que tiene razón y ya está cumpliéndose con cada uno de los reclamos de los trabajadores para todos los trabajadores de la Salud, no solamente para los trabajadores de Salud que están en el sindicato”, manifestó.

Y remató: “Nosotros ya tenemos todo, pero cuidado, no pongan en riesgo la salud y la vida de los poblanos y poblanas como hoy se me dijo en la mañana que ya estaban impidiendo la entrada de las personas que llegaban de consulta externa y a servicios de Salud no lo hagan no, no es el momento de estar comportándose así, y después una necesidad de cambiar a la de personal porque hay una rivalidad entre la líder y ella: las posiciones de gobierno las decide el gobierno no el sindicato que quede de una vez claro”.