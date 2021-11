Critica Barbosa que las personas que no se vacunan no está contribuyendo a superar la crisis sanitaria

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió que Puebla es de los estados con más alto porcentaje de población con el esquema de protección contra el coronavirus y exhortó “a quienes han decidido no vacunarse, a reflexionar, tomar conciencia y responsabilidad elemental, pues es la salida para enfrentar al Covid-19”.

El mandatario estatal dijo que en otros países como Estados Unidos y naciones de Europa, Asia y Latinoamérica, se ha implementado la política de solicitar el certificado de vacunación para permitir el acceso a lugares públicos, una medida que, llegado el momento, podría ser aplicada en México.

“No descarto yo que pueda plantearse, analizarse y plantearse, en algún momento, como existe en muchos países, en Estados Unidos existe, por lo menos, yo estoy seguro que en Europa existe, yo estoy seguro que en asia existe, en algunos lugares de Latinoamérica existe la decisión y la aplicación de esa decisión de impedir el acceso a lugares públicos a quien no esté vacunado, no lo descarto, no lo descarto”, manifestó en la rueda de medios de esta mañana.

Señaló que en Puebla la cuarta ola de la epidemia traerá menos contagios por el alto índice de vacunación.

Se espera que a mediados del mes entrante del 92 por ciento de los adultos esté vacunado para mediados del año entrante, según ha dicho esta mañana el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.