Barbosa no violentó a Claudia Rivera por su condición de mujer, concluye el TEEP

El Tribunal Electoral del Estado (TEEP) declaró infundada la acusación que la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, presentó en contra del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, por violencia política de género.

Los magistrados Angélica Sandoval, Ricardo Rodríguez y Gerardo Saravia, consideraron que la presidenta municipal no acreditó los señalamientos que emitió en contra del mandatario poblano, por lo que por unanimidad de votos los declararon inexistentes.

Durante sesión ordinaria realizada este miércoles y transmitida a través de plataformas digitales, se indicó que, de acuerdo con el criterio 21/2018, son cinco los elementos a acreditar para considerar violencia política de género.

Esos puntos tienen que ver con generar estereotipos de género, que las expresiones que se acusan se hayan realizado premeditadamente y en contra de los derechos políticos de una mujer por su condición, así como que estas tuvieran “mayor fuerza” que si se hubieran dirigido a un hombre.

Según señalaron los magistrados, no solo es necesario denunciar actos en considerados como misoginia, sino que estos sean acreditados, lo que no se cumple en el expediente 0006/2020 en el que se radicó el asunto de Rivera Vivanco.

En su denuncia, la alcaldesa capitalina acusó al gobernador por una declaración que realizó el pasado 24 de marzo, en una conferencia de prensa, en la que fue cuestionado sobre si sostendría una reunión con ella, a lo que respondió “no, no, qué horror”.

Rivera también puso sobre la mesa otra declaración del mandatario, con fecha del pasado 18 de junio, en la que indicó que no se coordinaba con ella para trabajar: “Yo trabajo muy bien con todos los presidentes, excepto con la de Puebla”, refirió.

En el expediente, la alcalde cuestionó también cuando Barbosa indicó a los medios de comunicación en su conferencia, que no tenía coordinación con el gobierno capitalino para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus.

“Estamos actuando serenos, tomando acciones fuertes, solos, sí, solos. ¿Verdad que sí, municipio de Puebla?, solos (…)”, dijo en esa ocasión.

Finalmente, la alcaldesa acusó una declaración del 13 de julio, en la que el gobernador se refirió a la denuncia que esta presentó ante el TEEP.

“(…) sólo eso. Me enteré; no voy a dar opinión. Quiere pleito la señora, yo no voy a darle pleito”, señaló.