Barbosa dice que en Puebla no habrá ley seca y desmiente a “El Bronco”

Tajante, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, ha descartado esta mañana que en Puebla se vaya a aplicar la Ley Seca, como ha sucedido en otras localidades del país y en franca alusión a su homólogo de Nuevo León, Jaime Rodríguez alias “El Bronco” lo desmintió, asegurando que en ningún momento ha participado en alguna reunión de mandatarios estatales para prohibir la venta de bebidas alcohólica.

“No, no en Puebla (apelamos a la) concientización de lo que tiene que debe ser una regulación de la conducta familiar, social, no en una acción que derive en mayor conflicto.

Si en algún estado se decide eso, será una decisión de ellos, vamos a estar exhortando, vamos a estar recomendando la autorregulación”, aseveró.

Luego, se refirió al mandatario neolonense, quien la víspera aseguró que “todos” los titulares del Poder Ejecutivo en los 32 entidades federativas habían acordado la prohibición de venta de cerveza:

“Algún gobernador dijo que había un acuerdo de gobernadores de dejar de vender cerveza el viernes, yo no sé de dónde salió eso. Yo solo me he reunido dos veces: una con la (intermediación) de la Federación y otra de acuerdos generales de gobernadores. Entonces, seamos sensatos, vamos a transitar, podemos generar condiciones de regulación de todo lo que es nuestro comportamiento, no lo vamos a hacer si nos ponemos condiciones de presión social, familiar, personal. respetémonos entre familia, en sociedad , respetémonos en lo que implica nuestro territorio”.