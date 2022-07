Barbosa confronta a Santiago Nieto y pide que revele quién inició la investigación contra Ignacio Mier

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta confrontó a Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a quien exigió que revele quién ordenó la investigación en contra del diputado Ignacio Mier Velazco, luego de deslindar al gobierno del estado y a su persona.

Así respondió este miércoles el mandatario poblano a Santiago Nieto, en su conferencia de prensa habitual, por difundir en redes sociales que la UIF no involucra a Mier Velazco en el delito de lavado de dinero.

En una entrevista, Nieto reconoció que hubo “filtración ilegal” del expediente contra Ignacio Mier y desmintió que existen investigaciones penales en contra del legislador.

Al respecto, el gobernador de Puebla señaló que Ignacio Mier fue “el rey de la filtración” en el estado, desde su posición de socio del Diario Cambio, donde se filtró información a lo largo de varios años.

“Es una ‘cortina de humo’ la que quieren desplegar para que no se vean las cosas como son. Hay múltiples casos en los que se ha señalado el involucramiento del diputado Ignacio Mier, lo único que nosotros decimos es que aclare su posición, su responsabilidad en cada uno de los casos, a eso lo seguiré exhortando”, declaró.

Por esta razón, requirió a Santiago Nieto revele quién solicitó la investigación contra Mier Velazco.

“Santiago ya puede decir por qué se inició la investigación, a petición de quién; le pido a Santiago Nieto que nos diga quién inició la investigación, porque el gobierno no fue, yo no fui”, deslindó.

Barbosa Huerta reveló que se enteró de la investigación contra el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, durante una reunión de jurisdicción nacional que se llevó a cabo en Palacio Nacional.

“Son reuniones donde se cita a un todo un estado y se revisa la situación de seguridad pública; y ahí Santiago Nieto presentó la investigación, delante de todos, de la Sedena, de Seguridad Pública federal, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Consejería Jurídica y Gobernación; ahí yo me enteré”, argumentó.

En ese sentido, dijo que dos autoridades tienen conocimiento de la investigación por varios delitos contra Mier Velazco: la Unidad de Inteligencia Financiera, que es del orden federal, y la Fiscalía General del Estado (FGE), que fue notificada.

La Fiscalía no filtró la investigación

Ante lo expuesto, Luis Miguel Barbosa reconoció el profesionalismo de la Fiscalía General del Estado sobre cada uno de los asuntos que maneja y que investiga.

Afirmó que, desde esta dependencia estatal, bajo la titularidad de Gilberto Higuera Bernal, “no se filtra nada” y dejó en entredicho si desde la UIF pudo salir la información a los medios de comunicación.

Por esta razón, reclamó “¿De dónde sacaron la información?, de la Fiscalía General del Estado no, ¿De dónde la sacaron?”, tras recalcar que se trata de una “cortina de humo” sobre un solo caso de los tantos que se le investigan al político poblano.

Arguyó que sí hablamos de filtración, “Ignacio Mier es socio operador de un periódico que se dedicó a las filtraciones toda la vida, el periódico Cambio, fueron los ‘reyes de la filtración’, en el que Mier estaba metido en varios hechos de filtración, si quieren se las enumeramos”.

Prosiguió: “Ignacio Mier era uno de los socios más importantes de este periódico y era parte de la línea editorial y del manejo del periódico”.

Por lo tanto, Barbosa condenó que ahora el legislador de Morena declare que la denuncia penal en su contra “es producto de una grilla, de un rencor y de un estilo mío que manejo en contra de su prestigio”.

Por favor –exclamó– nunca ha tenido un prestigio el señor Mier.

El titular del Ejecutivo expuso que, en el caso contra Mier y dos de sus socios, no ha aceptado dar entrevistas a los medios de comunicación a nivel nacional, “porque no me voy a ver haciendo declaraciones ante muchas gentes que son enemigos de la Cuarta Transformación”.

Mier es el asesor de oído, el que pasa los secretos más fuertes

Ante la polémica, Miguel Barbosa pidió al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, “que vea esa parte, con quién está declarando Mier”, pues insistió que el lavado de dinero es solo “un casito” de muchos más que se indagan en contra del legislador.

Al final, el gobernador sentenció que “en Puebla, la política no domina la aplicación de la ley”, pues dijo que no es su estilo ni tampoco tiene rencores contra su compañero de partido.

De manera contundente, señaló que, quien ha jugado el papel de perverso en la política poblana a lo largo de los años, ha sido Mier Velazco.

“Él es quien organiza, es el asesor del oído, ¡no manchen!, el que pasa los secretos más fuertes. Es su estilo y todos lo conocen”, refutó.

Por lo tanto, advirtió que no lo cansen o informará de otras denuncias. “Yo soy bueno para las entrevistas, muy bueno, y el día que me colme le voy a entrar directo, pero también soy contenido”.