Barbosa: el MIB será el museo más importante del país y no lo que dejaron anteriores gobiernos

El Museo Internacional del Barroco (MIB), indicó el gobernador de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta, se convertirá “en el museo más importante de México y no en lo que lo dejaron” las anteriores administraciones.

En su video conferencia matutina de este jueves 16 de agosto, cuestionado sobre los litigios que el gobierno del estado emprenderá sobre los diferentes Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) que llevó a cabo principalmente la administración de Rafael Moreno Valle Rosas y que causaron una deuda superior a los 50 mil millones de pesos para el estado, dijo que ya está “listo” con un “análisis complejo y profundo” para establecer dichas querellas.

En el caso del MIB, Barbosa Huerta señaló que más allá de revisar la deuda, el museo se convertirá “en el museo más importante de México y no en lo que lo dejaron”.

- Anuncio -

“Ya no hay fiestas fifís, se acabaron; no existen los salones de privilegio para nadie; se salió toda la burocracia que ya estaba ahí funcionando en sus instalaciones: ese lugar no se construyó para que esté trabajando la burocracia gubernamental”.

Agregó que el MIB es un museo y por tanto “hay que dotarlo de las condiciones para hacerlo un gran museo”, sobre todo porque, como deuda pública, “nos está costando miles, y miles de millones; más de 30 millones de pesos mensuales que pagan los poblanos”.

Esa deuda se paga, completó, por el “caprichito aplaudido por sectores de la sociedad que dijeron ´Ya se merecía puebla un museos así´, ´Ya necesitábamos este tipo de obra´, ¿se acuerdan de todo ello? ´Miren, Puebla está avanzando´”, se decía, y ahora se deben 50 mil millones de pesos que podrían invertirse en combate a la pobreza, en seguridad pública y en salud.

El gobernador de Puebla refirió que ese “era el modelo” de administración morenovallista y ante él, “nadie dijo nada, nadie protestó, nadie criticó”. “Bueno alguno que otro pero lo perseguían y lo amenazaban”.

Destaca que además de la deuda pública en los 21 museos pertenecientes al estado adscritos al Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla, de la Secretaría de Cultura (SC) estatal se hallaron un total de 5 mil 981 piezas faltantes, además del hallazgo de 32 mil 473 piezas que no formaban parte del inventario.

Derivado de estas revisiones en el MIB, se detectó que de los 300 millones otorgados para la adquisición de obra, solo se adquirieron acervo por un monto mínimo, pues lo demás se gastó en dos exposiciones, restauraciones de piezas de otros países y traslados elevadísimos, acciones que no implicaron beneficio al patrimonio poblano.