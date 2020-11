Anuncia Barbosa litigio para recuperar terreno que Melquiades cedió al CCE en la Reserva Atlixcáyotl

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, reveló esta mañana que su administración inició un juicio para recuperar el terreno que el entonces mandatario priista Melquiades Morales Flores el Poder Ejecutivo estatal entregó al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la Reserva Territorial Atlixcáyotl.

El titular del Poder Ejecutivo estatal explicó que el organismo patronal no cumplió con los lineamientos establecidos en la donación condicionada y esa es la razón por la que deberá devolver el lote, que en estos momentos tiene una extensión de al menos 6 mil metros cuadrados:

“El tema de la donación condicionada, porque fue condicionada, tiene una historia, me pueden fallar los datos exactos, me parece que les dieron de manera original 16 mil metros en el gobierno de Mlequiades Morales, con la condición de que un plazo de tiempo se construyera un proyecto de oficinas y centros comerciales, no se cumplió. Llega (Rafael) Moreno Valle y les quita 10 mil metros, algo así, les deja una donación condicionada, se ratifica para construir nuevamente su proyecto y no lo hacen, el plazo se vence recientemente, solo hacen algunas excavaciones para cimientos y hoy es un litigio, el gobierno del estado ya inició un procedimiento para recuperar ese terreno, porque no se cumplió por el objetivo para el que fue entregado de manera condicionada”, abundó Barbosa Huerta.