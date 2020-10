Barbosa dice que ignora si Manzanilla está denunciado por uso de recursos ilícitos

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseguró que no tiene información sobre la existencia de una presunta denuncia penal en contra del diputado federal del Partido Encuentro Social (PES) Fernando Manzanilla Prieto por el uso de recursos de procedencia ilícita.

“Creo que están más informados ustedes que yo. No tengo información sobre ello, pero no debo de tenerla per sé. Si algo existe en la Fiscalía General del Estado (FGE), bueno es un trámite de la Fiscalía, yo no me dedico a investigar a nadie y bueno, las vidas torcidas de las personas allá ellos, los que hicieron cualquier cosa irregular”, expresó el mandatario esta mañana, cuando se le preguntó sobre el tema en una rueda de medios.

Esta semana, el periodista, Fermín Alejandro García Hernández dio a conocer en la columna Cuitlatlán, publicada por La Jornada de Oriente: se dice que existiría la carpeta de investigación 029/2020/UEIORPI en la cual se señalaría al legislador del Partido Encuentro Social, Fernando Manzanilla Prieto, de presuntamente haber cometido el delito de uso de recursos públicos de procedencia ilícita.

“En ese mismo expediente se estaría involucrando a su hermano Enrique Manzanilla Prieto, junto con Miguel Ángel Rosas Vigil y Mario Pacheco N. Y se estaría incluyendo a dos personas morales: Fundación Imagina México Laboratorio de la Felicidad y la agrupación Semilla Amarilla Maya”.

Al respecto, el ex secretario de Gobernación se ha negado a dar respuesta a estas versiones.