Barbosa acusa a Fernando Manzanilla y a Genoveva Huerta de usar bots para atacarlo con bulos en redes

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta acusó a dos de sus excolaboradores –Fernando Manzanilla Prieto y Pedro Gómez, ex secretario de Gobernación y exdirector de Puebla Comunicaciones– de estar conjurados en su contra con la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta, para generar en las redes sociales ataques contra su persona, su familia y su administración.

El mandatario estatal se refirió en su rueda de medios al bulo publicado ayer desde una cuenta de twitter en la que se publicó una supuesta lista de reporteros que reciben pagos del Poder Ejecutivo.

“Supe de esta infamia, la que llevaron a cabo mis adversarios políticos en una cuenta que se llama Desgobierno de Puebla, donde le imputan a Verónica Vélez (directora de Comunicación Social y Agenda Digital) un documento, una relación de pagos a muchos de ustedes (los periodistas). Yo dejo claro que nunca he entregado ninguna cantidad a ninguno de ustedes, así como no les he hecho una sugerencia sobre una línea editorial, jamás los hemos presionado, jamás los hemos amenazado. Me preguntan y me vapulean y no pasa nada, yo no me incomodo por las preguntas”.

En seguida aseveró: “Sé quienes manejan esa cuenta, porque son los bots que siguen la línea política de tres personas, esa es mi diferencia como político, yo sí digo las cosas: es un tal Pedro Gómez, que cometió un acto de deshonestidad cuando trabaja con nosotros, es el creador de todas estas infamias; es Fernando Manzanilla, damos seguimiento, a todas las cuentas y es la presidente estatal del PAN, Genoveva Huerta”.

Señaló que ese trío es el que difunde información falsa: “desde ahí está la guerra sucia, que estoy enfermo, me atacan a mí y a mi familia, me atacan en todos lados. Ya desde que lo sitúan en esa cuenta ya no tienen ninguna credibilidad, es lodo, en el mismo momento que surgió se perdió porque es lodo y se quedan los efectos de quienes lo hicieron: hay gente que vive para la infamia”.

En respuesta, Genoveva Huerta publicó en sus redes sociales un video para responder a las acusaciones: ¡Basta de Infamias! El gobernador Barbosa está desesperado por acallar la crítica. Estos días me he convertido en blanco de mentiras y montajes por parte del gobierno del estado. Quiero aclarar: las críticas que lanzó al gobernador las hago de frente y dando la cara, no inventándome cuentas falsas en redes sociales. Si quiere poner a los reporteros en mi contra, inténtelo gobernador, todo cae por su propio peso”.

Por su parte, Fernando Manzanilla Prieto, actual diputado federal del desaparecido Partido Encuentro Social (PES), no fijó postura o dio respuestas a las declaraciones del gobernador Luis Miguel Barbosa.