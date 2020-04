Barbosa llama a los poblanos a mantenerse confinados en sus domicilios por incremento en cresta de contagios por Covid-19

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta hizo un llamado a los poblanos a mantenerse confinados en sus domicilios, debido que Puebla vive la cresta más alta de contagios por Covid-19 desde que inició la contingencia.

En conferencia de medios el gobernador afirmó que lo poblanos “no deben confiarse”, luego de que afirmó que un estudio de la aplicación “Waze” revela que aumentó la movilidad en la ciudad en los últimos días.

“Ha habido un ligero incremento en la movilidad, eso se llama confianza y no puede ocurrir. Llamo a los poblanos al confinamiento en sus casas. Llamo a que todos asumamos nuestra responsabilidad y no nos acostumbremos a que porque el contagio no ha llegado cerca de nosotros porque nos hemos cuidado vayamos a pensar que podemos convivir con esta situación complicada”.

Agregó que ya llegará el momento de hacer una vida normal si en este momento los poblanos son más disciplinados y si hoy hay rigidez.

“Nosotros vigilaremos, aplicaremos las disposiciones que hemos emitido, las relacionadas con funcionamiento de comercios, de bebidas alcohólicas, de uso obligado de cubre boca”, expuso.