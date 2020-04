Barbosa llama a la población a dejar a un lado el “a mí no me pasa nada”; “el Covid-19 es cosa seria”, enfatiza

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, llamó a los poblanos a dejar a un lado el pensamiento de “a mí no me pasa nada” muy arraigado en la población, pues acotó que el Covid-19 es cosa seria.

En su conferencia de medios matutina llamó a la población en general a reforzar la “sana distancia”, así como las medidas de prevención pues reiteró que “ya estamos en la fase crítica de la pandemia”.

“El a mí no me pasa nada es una cultura que prevalece entre muchos de nosotros. Yo fui un ejemplo de ello cuando llegué a mi amputación, por eso me pasó a mí. Les recomiendo a todos los poblanos que sientan síntomas que lo primero es que acudan a los laboratorios públicos a hacerse la prueba, que venzan la rigidez cultural”, expuso.

Manifestó que se deben superar ideas como “esto es transitorio”, “yo solo me cuido”, “dame algo sencillo que así yo me voy a curar”.

Recomendó a quienes tengan síntomas fuertes a acudir a tiempo a los hospitales para reducir el número de fallecimientos, ya que en su mayoría los decesos han sido porque los pacientes en promedio llegan con una semana o dos de sintomatología.

Respecto a la prevención manifestó que las familias poblanas deben ser más rígidas en sus confinamientos, en sus reglas de higiene, de sana distancia, así como evitar aglomeraciones.

“La recomendación es que no funcionen las organizaciones mercantiles que no desarrollen tareas esenciales. Para nosotros la cresta de crecimiento no va a venir ya estamos en ella”.

En tanto el llamado a los ayuntamientos es a vigilar que las recomendaciones se cumplan en los términos planteados para contener la pandemia.