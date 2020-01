Barbosa Huerta perfiló liberación del activista opositor a obra de Huejotzingo

Desde el mediodía el gobernador Luis Miguel Barbosa perfiló la liberación del ambientalista Miguel López Vega, y reiteró que su administración no fabrica presos políticos, aunque dejó claro que no por encabezar una gestión de izquierda pasará por alto ilícitos.

El mandatario estatal en una conferencia de medios, habló sobre el caso del opositor al sistema de descarga de aguas residuales del Parque Industrial de Huejotzingo, cuando le preguntaron:

–Gobernador, ¿qué decirle a todas esa voces que están en desacuerdo con la detención de Miguel López Vega, quien ya se le considera preso político? Incluso ya hubo declaraciones de Karina Pérez Popoca (la edil de San Andrés Cholula) en la que menciona que ella está a favor de esos defensores sociales. Hoy, su hija Abigail López Ramírez da una conferencia de prensa y asegura que no se dará marcha atrás a todas estas protestas porque hay a evitar que se les contamine el río.

–No, mira –contestó Barbosa– esas son opiniones críticas. Yo solamente les digo que quien sea responsable de una conducta constitutiva de delitos, en ese momento que se comete, la Fiscalía (General del Estado) comienza a investigar, ¿sí?, nada más, sólo eso ¡eh!, que no se confundan las cosas, porque es muy fácil calificar de preso políticos, ¡no, no, no!, eso no existe acá y ya hay en curso todo un procedimiento, aunque se trata de faltas, de delitos que impedirían que estuviera, que gozara libertad caucional, está encaminándose a los procedimientos legales para que alcance su libertad, así de sencillo, no vamos a ser nosotros los que tengamos como gobierno por instrucción detenido a alguien, pero no voy ser el gobernador que porque encabece un gobierno de izquierda solape a quien infrinja la ley, punto, se acabó.

Luego, aclaró: “Karina Pérez Popoca no dijo eso que tú estás diciendo, ¿de acuerdo?, yo tengo esa declaración, porque les gusta a ustedes a veces deformar lo que dice la gente, no lo dijo, yo tengo esa declaración, y bueno yo respeto lo que dice la gente, respeto todo”.