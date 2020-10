Barbosa revela que gestiones de Gali y Banck están bajo revisión y dice que Rivera tiene acuerdos políticos con ambos

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, reveló esta mañana que su administración investiga a las gestiones que los morenovallistas José Antonio Gali Fayad y Luis Banck Serrato tuvieron al frente del ayuntamiento de Puebla, luego de que la actual edil, Claudia Rivera Vivanco, se ha negado a hacerlo por tener acuerdos políticos.

En concreto, el mandatario dijo que hay indagatorias por las obras que se realizaron en la Avenida Juárez de la capital, pero no dio más detalles.

“Vamos a empezar a revisar a Luis Banck y a Tony Gali , cosa que debió haber hecho el ayuntamiento de Puebla, yo sé por qué razones políticas no lo hacen pero le vamos a empezar a revisar desde la auditoría sus manejos”, expresó.

Agregó que a “Luis Bank hay que revisarlo, porque el señorito se fue sin que nadie le revisara las cuentas. Nosotros no, nosotros no caemos en los compromisos que se hayan hecho por ahí y también a Tony Gali, ya por ahí salió el tema de la Avenida Juárez, ya lo estamos revisando”.

Cuestionado sobre si las indagatorias abarcan al programa de 500 puntos de conexión a internet y las llamadas Ventanas Ciudadanas, el mandatario respondió que ignoraba de qué se tratan esos rubros, pero remató, refiriéndose a Banck Serrato: “lo único que les digo estamos en eso, ya este muchachito, no, no, no, hay que ver bien de qué se trató su administración”.