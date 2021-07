Barbosa llama a Federación a que destine proyectos para Puebla en 2022

El gobernador Miguel Barbosa Huerta hizo un llamado al gobierno federal a que, en el análisis del presupuesto, que estará a cargo de los diputados, se le destinen proyectos de infraestructura a Puebla, pues en los casi 3 años de gobierno no ha habido en la entidad.

En rueda de prensa, el mandatario comentó que “no es un reclamo”, pero señaló que el ejercicio del gasto esta controlado de manera muy rigurosa desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de otras que son las que despliegan las relaciones con los estados.

“Yo quisiera que los diputados que entrarán en funciones pudieran promover, bueno no promover recursos, crear condiciones para que la Federación desarrolle proyectos en el estado, hasta hoy no ha sido posible, en estos 3 años no fue posible”, pronunció.

Refirió que “igual entiende” que la Federación que tiene una visión de amplia política social en los programas que se tienen ya destinados y que fueron elevados a rango constitucional, así como los grandes proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto, porque señaló que se están enfocando en el nuevo Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles”, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas en Tabasco, así como al Tren Transístmico, para los cuales se les destinan muchos recursos.

Ojalá ya le toque a Puebla, reclama

“No es un reclamo, entiendo por qué ha sido así en estos 3 años y bueno pues ojalá ya le toque a Puebla algo, ojalá ya le tocara algo”, asentó.

Es necesario precisar que será a partir de septiembre cuando la Cámara de Diputados, que estará conformada por los legisladores que ganaron la elección del pasado 6 de junio, cuando inicie con el análisis del proyecto del presupuesto que envié el Ejecutivo federal para el siguiente año.