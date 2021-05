Reconoce Barbosa error en la vacunación de ayer; el titular de Salud pide disculpas

A nombre de las autoridades federales y estatales, el secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, pidió una disculpa por el desorden que imperó la víspera en la rampa de la XXV Zona Militar, habilitada como centro de vacunación contra el coronavirus para la segunda dosis a personas de 60 años y más.

“De lo sucedido el día de ayer (en la sede) en el Sexto Regimiento, como representante del Plan Nacional de Vacunación Correcaminos, pedimos una disculpa a toda la sociedad y decirles que todos los días se aprende y queremos ir mejorando y llegar a tener todo el sistema de vacunación con calidad y calidez”, expresó el funcionario en la rueda de medios que esta mañana encabezó el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, desde Casa Aguayo.

Por su parte, el mandatario hizo un pronunciamiento “en el mismo sentido que ha se ha expresado el doctor Martínez, con mucha responsabilidad: sí fue un error no haber previsto que el acceso al lugar de vacunación en la Zona Militar, era inapropiado para mayores de 60 años y para gente de muy avanzada edad, y las consecuencias pues se vieron”.

- Anuncio -

Agregó: “Cuando yo tuve conocimiento de esto, que fue muy temprano, le pedí a la Secretaría de Movilidad mandara camiones para vencer esa rampa de 500 metros para llegar al lugar de vacunación. Entonces, se pusieron camiones, unos que subían y otros que bajan a las personas, pero me dice que habían señores y señoras que no podían subir ni a los camiones y, entonces, claro que ahí hubo una falta de previsión”.

No obstante, acotó: “Pero hay que recordar que la Secretaría de la Defensa (Nacional) juega un papel de coordinación muy importante en esto de la vacunación, muy importante, son los que distribuyen los biológicos, son los que tienen una opinión muy fuerte en todo el esquema de estrategia y, pues, sí fue un error, pero los errores se corrigen, no se mantiene la conducta que está provocando consecuencias inadecuadas y ya está corregido, corregido con el acuerdo unánime de la Secretaría de la Defensa y de toda esta brigada que le llaman Correcaminos, por toda esta coordinación interinstitucional, está corregido y todos los día hay que estar pendientes de cualquier otro incidente que pueda ocurrir, la vacunación está fluyendo, lo de ayer fue muy lamentable y así me expreso, fue muy lamentable”.

Cabe recordar que tras los problemas de ayer, las autoridades decidieron suspender a la XXV Zona Militar como centro para la inoculación y esta mañana fueron habilitadas otras cuatro sedes: El Hospital General del Sur, ubicado en Castillotla; el nosocomio de Especialidades ISSSTEP, localizado en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche; la Unidad de Medicina Familiar Número 2, también del ISSSTEP en El Cerrito y la Unidad Médico Familiar del IMSS número 55 que se encuentra en Amalucan.

En la rueda de medios, el secretario de Salud informó que “ya están vacunados con primera y segundo dosis 698 mil 266 (personas); que por lo menos tienen una dosis, de este número, con esquema completo -o sea que ya cumplieron con las dos dosis y hay vacunas que es de una sola dosis como en el caso de CanSino-, son 319 mil 960. Para las personas de 50 a 59 años se han vacunado 129 mil poblanas y poblanos”.

La Secretaría de Salud registró en las últimas 24 horas 22 nuevos enfermos de Coronavirus, en comparación con los datos de ayer son 11 casos más, también se contabilizaron 8 defunciones, actualmente hay 85 mil 146 acumulados y 12 mil 047 fallecidos.

El secretario José Antonio Martínez García explicó que hay 130 casos activos distribuidos en 29 municipios, además se tienen registrados 303 pacientes hospitalizados, del total 58 están graves.