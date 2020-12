Advierte Barbosa que se aproxima una “enorme crisis de salud” por Covid-19 en Puebla

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió esta mañana que se puede avecinar una “enorme crisis de salud” por el disparo que se espera en los contagios de coronavirus en Puebla, por lo que exhortó, en enésima ocasión, a los poblanos a volver a extremar las medidas dispuestas para evitar contagios.

En la rueda de medios de esta mañana, el mandatario estatal distinguió varias razones para haber relajado las previsiones contra la epidemia: “Hartazgo (del) confinamiento, la necesidad de buscar el ingreso”.

De hecho, advirtió: “hoy hay más comercio ambulante porque hay más pobreza, pero para mucha gente llegó por el momento de no hacer caso y tal parece que las familias ya no pueden contener a toda la familia para que tengan un comportamiento adecuado, ya se desbordó, se preveía esta situación, pero se desbordó. Cuídense, señores de la tercera edad vuelvan a confinar, madres, padres, recomienden el cuidado de ellos y de ustedes, el cuidado hacia la familia y la sociedad, es un año de brindis, no es de posadas, no es un fin de año de abrazos de mucho afecto, de mucho cariño, pero en sana distancia, hagan las cosas por el bien de todos. En el gobierno estamos preocupados, estamos atentos, pero estamos preocupados, todo apunta a una enorme crisis de salud, nosotros estamos fortaleciendo nuestro sistema hospitalario, nuestra capacidad de resistir, pero todo tiene un límite.

Dijo que este fin de semana estuvo “en la Ciudad de México y quedé muy preocupado por las cifras y la Ciudad de México está pegada a Prueba, cuídense por favor y cuidemos a las familias y cuidemos a la sociedad”.