Con el gobierno de Barbosa confío que habrá justicia por el asesinato de mi hijo: Elia Tamayo

Tras una larga espera de cinco años, la señora Elia Tamayo confió que con el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta haya justicia en definitiva por el asesinato de su hijo José Luis Tehuatlie Tamayo.

Justo en la entrada de las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) en Puebla, la madre del menor declaró que le da su voto de confianza al actual gobierno del estado para que haya cárcel a los responsables.

“Pedimos se pongan cartas en el asunto y que no nos den más vueltas ni nos utilicen. Ya necesitamos justicia. Estamos viviendo un momento tan difícil que a diario suceden muchas cosas. Ya no queremos repetición. Basta”, declaró, en alusión al incremento de la violencia e inseguridad.

Esto ocurrió previo a que Elia Tamayo, en compañía de sus abogados y del director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carrillo, así como de Araceli Bautista e Hilario Gallegos, solicitara en las instalaciones de la CDH la reapertura del caso Chalchihuapan.

La represión policial contra la comunidad ocurrió durante el sexenio morenovallista, y por esta razón pidió hablar directamente con el nuevo presidente del organismo, José Félix Cerezo Vélez, para informarle de manera personal del caso.

El choque entre uniformados y lugareños que exigían la reinstalación del servicio del Registro Civil derivó en la Recomendación 2VG/2014 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el asesinato del menor de 13 años, la mutilación de siete pobladores por el impacto de las balas de goma y latas de gases lacrimógenos, así como al menos un centenar de lesionados.

A cinco años de los violentos hechos, Elia Tamayo exigió por enésima ocasión justicia por el asesinato de su hijo José Luis y cárcel a tres funcionarios ex morenovallista.

Se trata del ex secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rojas; del ex fiscal Víctor Carrancá Bourget, y del ex subsecretario de Gobernación, Juan Pablo Piña Kurczyn.