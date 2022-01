Barbosa pide disculpas por la desorganización de jornadas de vacunación en Puebla

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, pidió disculpas a las personas que durante el martes y miércoles pasado sufrieron la desorganización en las jornadas de vacunación contra el Covid y advirtió que las aglomeraciones se debieron a que quienes no estaban convencidos de protegerse con las linfas, acudieron a las sedes como el Centro Expositor y de Convenciones.

“Que quede perfectamente dicho (…) por el gobierno, que las aglomeraciones en los centros de vacunación son producto del momento que estamos viviendo. Si observamos, ya hay conciencia generalizada de las personas, de la gente para vacunarse, ahora si, ya lo entendieron todos, ¿verdad?, y están llegando y eso es lo que queríamos nosotros”, expresó el titular del Poder Ejecutivo en la rueda de medios que ofreció hoy, luego de que el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, informó las cifras de la epidemia y la vacunación conseguida la víspera.

Barbosa Huerta abundó: “entonces, si hay una condición de máxima presencia de personas, les pedimos comprensión, les pedimos que se entienda que es parte de este asunto y nosotros nos empeñamos en que la gente de Puebla tenga el mejor trato. Si hay molestias, si hay alguna forma de desorganización, les pido su comprensión, pero estamos haciendo las cosas para que la gente reciba su vacuna, porque todos estamos ya conscientes que la única forma de enfrentar esta pandemia es la vacuna y, desde luego, la prevención”.

“Entonces así que quede dicho, por parte del gobierno, ante pues la visión de desorganización y reclamos. Hay por ahí una ex regidora que llegó y gritó y se metió a que la vacunaran, eso no es recomendable, ese no es un comportamiento recomendable, no, entonces les ofrezco disculpas por cualquier molestia a la gente que haya llegado allá y se haya tardado, les ofrezco disculpas y les pido su comprensión y su tolerancia”.