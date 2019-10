Barbosa dice que ya tiene estrategia para resolver el problema del agua en Puebla

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta aseguró ayer que ya tiene una estrategia para resolver el problema del agua en la capital de Puebla, pero señaló que no la revelaría “para no caer en los brazos de los poderosos”, dueños de Concesiones Integrales: “no vamos a litigar con niños de pecho”, remató.

No obstante, el mandatario estatal respaldó el dicho del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, en el sentido de antes de que culmine la LX Legislatura, la cuestión quedará saldada.

Añadió que también tiene información de que el contrato con la compañía no pasó por la aprobación del Poder Legislativo.

El titular del Ejecutivo fue entrevistado ayer en el marco del inicio de obras para la segunda etapa de la autopista Cuacnopalan–Piaxtla.

–Desde el Congreso local Gabriel Biestro ya perfila la revocación de la consesión del agua para finales de este año, porque hay un argumento de que nunca pasó este contrato por el pleno del Congreso, ¿usted qué opina, si concuerda con el presidente del Congreso local? –le preguntó un joven reportero.

–Yo siempre concuerdo con el presidente. Parece que sí es cierto que no pasó nunca por el Congreso la aprobación de la consesión y eso sí sería un vicio de la concesión. Yo revisaría la estrategia de cómo comportarme frente a ese asunto. Hay que ser estrategas, no caer en los brazos de los poderosos porque el Estado debe actuar con estrategia. No se los puedo decir, no se los puedo decir, no es un asunto que vayamos a litigar con niños de pecho, son intereses muy poderosos con los cuales hay que actuar con estrategia. Tengo contratados a abogados, de los mejores del país –respondió Barbosa Huerta.

–¿Antes de que concluya la LX legislatura podrá ya revocarse esta concesión del agua? –le insistieron.

–Antes que concluya, no sé si la legislatura o antes tenemos que tener una solución al tema del agua –contestó el gobernador–, pero es que el tema del agua no es solamente revocar la concesión, es muy grande, es muy grande. Un día los voy a invitar a comer y les voy a contar el tema del agua en Puebla, porque la gente piensa que el tema del agua solamente es un tema de declarar: el tema del agua es que la gente de Puebla tenga agua, que ustedes tengan agua después de rovocada la concesión –concluyó.