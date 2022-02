Barbosa dice que detenidos de UPVA asaltaron a un chófer y advierte que no habrá impunidad

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseguró que los dos miembros de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA) que fueron detenidos en la víspera por la policía estatal, asaltaron a un chófer del transporte público y acusó a la organización de haber despojado a la corporación de una patrulla.

En esa lógica, el mandatario agradeció el diálogo que funcionarios de su administración tuvieron con el líder de la UPVA, Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, que ayudó a dispensar la situación.

No obstante, Barbosa advirtió a la 28 de Octubre:”El gobierno del estado no se va a someter a este tipo de comportamientos y reacciones, no se va a someter, se los digo de una vez”.

“Lo de ayer fue un robo a un conductor de transporte público, en donde tres personas le roban equis cantidad de dinero, por cierto poca cantidad de dinero, y huyen, y policías detienen a dos y otro se va y los comerciantes reaccionan como si fuera una agresión a ellos y retienen una patrulla y luego las policías pretendían recuperar la patrulla, yo se las hubiera dejado para que se quedaran con la patrulla y que se implicaran en un asunto de responsabilidad por un presunto robo de vehículo”, comentó el titular del Poder Ejecutivo en la rueda de medios de este jueves.

Abundó: “que se acabe la impunidad por todos lados, en tanto la que tiene que ver con servidores públicos de todos los niveles, sí, porque eso es lo que debe prevalecer en la sociedad, cero impunidad de servidores públicos de gobernantes, de políticos pero cero impunidad de todos, no que ya todos quieren agruparse para cometer delitos: no señores, no, “limpiemos Puebla, limpiemos las relaciones en la sociedad misma”.

Indicó, en seguida: “afortunadamente se resolvió. Se habló con el líder máximo de la organización que estaba ahí incidiendo, hubo un diálogo correcto, lo agradezco, pero no es así, ni el gobierno del estado se va a someter a este tipo de comportamientos y reacciones, no se va a someter, se los digo de una vez”.