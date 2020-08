Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que demandará a Emilio Lozoya Austin por daño moral

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que presentará una denuncia por daño moral en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, debido a las aseveraciones que supuestamente hizo asegurando que en la discusión sobre la Reforma Energética, el entonces coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, le pidió reacomodar en oficinas centrales de la paraestatal a un hermano que trabajaba en una planta de almacenamiento de Guerrero y la entrega de 100 mil dólares.

“Es una verdadera estupidez: no habrá recibo que encuentren, no habrá videos, no habrá grabaciones, es mala estrategia de ellos de querer involucrar a alguien al que no le van a poder imputar absolutamente nada, nada y, repito, eso sí: voy a presentar una demanda por daño moral en contra de Emilio Lozoya”, expresó el mandatario estatal esta mañana, al principio de la teleconferencia de medios que ofrece para informar sobre la estrategia de su administración contra el coronavirus.

Barbosa Huerta dijo que tiene un hermano que desde hace más de 30 años ha trabajado como ingeniero en diversas gasolineras del país y que actualmente labora en una central de San Juanico, pero que se puede confirmar que nunca ha estado adscrito a las oficinas centrales de Pemex.

A pregunta expresa acerca de si el involucramiento que se le hace en el caso Lozoya provendría de sus aliados, el mandatario contestó: “No considero que haya fuego amigo, no voy a hacer un señalamiento así de aventurado, simplemente me hago preguntas y pronto sabré por qué está este señalamiento totalmente infundado, totalmente loco”.

Recordó:“la posición mía y de mi grupo parlamentario en la discusión de la Reforma Energética fue públicamente en contra, nos coordinamos alrededor del liderazgo del ingeniero Cárdenas y marchamos en las calles y provocamos un activismo enorme en el Senado en muchos sentidos, tanto en noviembre y diciembre de 2013, que fue la reforma constitucional en materia energética -por cierto, cuando se discutió en el pleno no pude estar porque estuve muy grave, estuve sometido a una operación en que me amputaron el pie derecho y es de todos sabido, como en la discusión de las leyes secundarias en materia energética en agosto de 2014, fue público tenga discursos hechos, está la votación de mi grupo y el activismo parlamentario todo. Éramos solamente los senadores del PRD y los senadores del PT, los que sosteníamos esa posición, todos los demás estaban a favor de la Reforma Energética, así que estoy tranquilo, estoy limpio, estoy limpio, desconozco las motivaciones que están en el origen de llevar a que aparezca yo ahí. Lo sabré, me llegaré a enterar de dónde salen esas motivaciones y esa perversión. Yo estoy limpio, yo actúo con honestidad y con buena fe”.