Barbosa anuncia que emitirá decreto para que no regrese el sector automotriz el 1 de junio

El gobierno del estado emitirá un decreto en que se establecerá que no hay condiciones para el reinicio de actividades en el sector automotriz el 1 de junio ante el incremento de la cresta de contagios por Covid–19 en Puebla, anunció el gobernador Miguel Barbosa.

El mandatario enfatizó que estará al pendiente de si cuando se emita el decreto se respeta, luego de que los líderes sindicales de Audi y Volkswagen señalaron que están en espera de que el gobierno del estado emita una determinación al respecto.

“En el tema de Volkswagen y Audi vamos a ver si cuando emita yo mi decreto lo respetan, espero que sí. Ese decreto puede ser emitido hoy mismo a más tardar mañana. Para que de manera directa sepan la posición del gobierno. Que más claridad quieren después de lo que he dicho y repetido. No hay mejor sordo que el que no quiere oír”.

El pasado 20 de mayo el propio mandatario hizo un llamado a la Secretaría del Trabajo para que sea esta instancia la que decida si regresa o no la industria automotriz el próximo 1 de junio.

En su conferencia de medios de ese día, el mandatario poblano rechazó que con su posición en contra de que se reactive este sector sea un desafío en contra del gobierno federal.

Barbosa Huerta informó que el martes pasado tuvo comunicación con autoridades del gobierno federal a quienes expresó su punto de vista en contra del reinicio de actividades del sector automotriz, al enfatizar que no tiene problema en expresar su posición.

Previamente, Barbosa Huerta sostuvo que no hay condiciones para el regreso de la industria automotriz el próximo 1 de junio.

El mandatario poblano expuso que tendría una opinión diferente si al 31 de mayo ya se aplanó la curva de contagios en la entidad y hay condiciones de volver a crear una convivencia social.

“Hoy no hay condiciones. Estamos en el peor momento de la pandemia y estamos crecientes en esta horrible realidad. Hoy no hay ninguna condición, por lo que a mis atribuciones corresponda esto no va a ocurrir”, advirtió.

El 14 de mayo el propio Luis Miguel Barbosa afirmó que no cargará con la responsabilidad si al regreso del esquema productivo el 1 de junio se disparan los contagios de Covid–19.

No cargaré con la responsabilidad si al regreso del esquema productivo el 1 de junio se disparan los contagios de Covid–19, advirtió el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, respecto a la “nueva normalidad” anunciada por el gobierno federal.