Barbosa informa que se ha contagiado de Covid-19, tiene síntomas leves y seguirá trabajando

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, ha informado esta mañana que se ha contagiado de Covid-19, pero dijo que seguirá trabajando desde su confinamiento, tomando sus medicamentos, pues sus síntomas son leves.

El titular del Poder Ejecutivo apareció vía zoom en la conferencia de medios que encabezó para dar a conocer las cifras sobre el impacto de la epidemia y la vacunación.

Barbosa Huerta expresó “hay personas que tenemos que trabajar”, y pidió a los poblanos extremar precauciones para evitar contagios.

Dijo que él siempre ha seguido al pie de la letra las indicaciones para evitar la propagación y que tiene su esquema completo de vacunas, amén de que no tiene una actividad social amplia, pues siempre está trabajando en Casa Aguayo.

“Yo no salgo de la casa, me protejo bien, nada de calentura, de dolor de garganta, me cubro bien, antes que nada hay que tomar las medicinas, medicinas y remedios”.