Barbosa presentará hoy al Congreso su proyecto de ley de desaparecidos

Aunque había dicho que sería hasta la próxima legislatura, cuando presentaría su proyecto de Ley de Desaparecidos para el Estado de Puebla, el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, ha anunciado este día que mañana entregará al Congreso local la propuesta de norma.

Barbosa dijo que el gobierno del estado cuenta y dispone de los mecanismos y protocolos necesarios para realizar la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas en Puebla, trabajos que son encabezados por una comisión en esta materia que fue creada durante la actual administración.

- Anuncio -

En videoconferencia de prensa, dio a conocer que este 30 de julio enviará al Poder Legislativo una iniciativa para adecuar la normatividad local a la ley general en materia de personas desaparecidas.

“Nosotros tenemos nuestra ley propuesta, iniciativa de ley particular para el estado de Puebla en materia de desaparecidos que, repito, hay una ley general y nuestra ley particular sólo se adecúa a la ley general. Ayer mismo hubo pronunciamientos de la Corte sobre el contenido de la Ley General de Desaparecidos que ya sabíamos que iban a venir y los estábamos esperando, así es que nuestra propuesta iniciativa de ley particular para el estado de Puebla en materia de desaparecidos la vamos a presentar mañana, pero ya queda en manos del Congreso, ¿de acuerdo?, queda en manos del Congreso, pero que no digan que hay falta en Puebla de regulación, no, no, por favor no”.

Y añadió: “Están todos los mecanismos, todos los protocolos, todas las instancias que se han formado en esta materia, de verdad que sí, que no se desgaste de manera innecesaria, sí pero adelante, mañana la vamos a presentar nosotros”.

- Anuncio -

Por último, el gobernador reiteró el compromiso de la actual administración estatal para emprender acciones de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas de manera conjunta con la federación y gobiernos estatales.

En la conferencia mañanera de este jueves, un reportero le preguntó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la promulgación de una ley de desaparecidos en Puebla, a lo que el mandatario federal respondió:

“Sí, yo pienso que Miguel Barbosa va a presentar esta iniciativa, él es abogado, pero además es una gente sensible a estos hechos lamentables”.

Por su parte, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, se refirió a la protesta que mantienen desde el 15 de julio pasado, atrás de la sede del Poder Legislativo, integrantes de la organización La Voz de los Desaparecidos.

“Estamos en comunicación con el colectivo, es un colectivo que incluso ha mantenido un plantón fuera del Congreso del estado. Conocemos la iniciativa, hemos hecho una valoración, creo que es una iniciativa muy importante. El gobernador ha planteado presentar una iniciativa también. Entonces, consideramos que pueden discutir el Congreso a la brevedad estas dos iniciativas y ahorita terminando esta conferencia de prensa me voy a trasladar coincidentemente al estado de Puebla, estaré con el gobernador y será uno de los temas que abordemos”, expresó.