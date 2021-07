Miguel Barbosa rechaza versión de Conagua sobre el origen del socavón

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, manifestó esta mañana su rechazo al dictamen emitido la víspera por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que adjudicó el origen del socavón en Juan C. Bonilla a una causa natural. En rueda de medios, el mandatario recordó que ese organismo ha dado permisos a las industrias que operan en la región o consiente a aquellas que sin anuencias explotan los mantos freáticos.

Este domingo por la tarde la Conagua dio a conocer su opinión sobre el hundimiento, asegurando que no tiene relación con la actividad de industrias en esa región de Puebla.

De hecho, el organismo afirmó que el agua de la zona “no se encuentra en condición de sobreexplotación y mucho menos que ésta pueda ser la causa del accidente geológico del hundimiento”.

Este lunes el titular del Poder Ejecutivo reveló que el personal de la Conagua que ha visitado los terrenos de cultivo de Santa María Zacatepec, donde se encuentra el hundimiento, apenas hizo inspecciones oculares al inicio del fenómeno, las cuales son la base del punto de vista que dio a conocer el organismo el pasado domingo, pero nunca más han vuelto al área.

Barbosa Huerta señaló que, desde su perspectiva, en la zona de Juan C. Bonilla sí hay una sobreexplotación del agua, lo cual es contrario a la opinión expresada por la Conagua sobre el origen del socavón.

“Voy a ser muy cuidadoso en lo que voy a decir: yo pongo en duda ese dictamen emitido por Conagua, porque, según tengo informes, solo llegaron a hacer una inspección ocular al principio del problema y después nunca más han estado en se lugar”, acusó el titular del Poder Ejecutivo.

Y prosiguió: “Sí, pues ellos (Conagua) deberán de decir que (el socavón) nada tiene que ver con la extracción de agua, porque todos los permisos que están ahí siendo explotados, o las extracciones que no tienen ningún permiso, ellos saben de qué se trata: o ellos entregaron el permiso o ellos también permiten que esa extracción sea sin documentos sin nada”.

Luego, aseveró: “Hay una sobreexplotación en el lugar, debemos de decirlo así, que se tiene que regular y se tiene que conocer cuánta explotación es posible desde un estudio hidrológico, geológico. Yo no pongo en la condición de que el socavón sea producto de la extracción como tal, yo no lo pongo, pero así lisa y llanamente que sala Conagua y diga eso, yo no lo acepto, yo no lo acepto, y por eso hay que hacer estudios más profundos”.

Barbosa Huerta reiteró: “Ya lo dije: si por la simple duda, por la suposición de esto, queda acreditado que (la sobreexplotación) puede ser uno de sus orígenes, pues hay que cancelar la extracción, hay que cuidar a la gente, hay que cuidar a la gente, es mi respuesta”.

La Comisión Nacional del Agua dio a conocer este domingo su opinión sobre el origen del socavón en Santa María Zacatepec y afirmó que el origen del fenómeno es natural, es decir, deslindó a las industrias y su uso indiscriminado de agua, de ser las causantes del hundimiento.

En un comunicado, el organismo fue más allá y aseguró que no hay sobre explotación de los mantos freáticos en el Valle de Puebla.

La posición del organismo gubernamental es contraria a las aseveraciones de organizaciones como las Guardianas y Guardianes del Río Metlapilapa y el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, las cuales consideran que el socavón es un efecto del aprovechamiento irracional del acuífero por parte de empresas como la embotelladora Bonafont o las fábricas del Parque Industrial de Huejotzingo.

Incluso la Conagua sugiere que las instituciones y demás involucradas en las indagatorias técnicas y científicas sobre el origen del hundimiento -como el Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo-, ya no investiguen otras causas distintas a la “natural”, es decir, que no incluyan en sus hipótesis la sobre explotación del agua por parte de la iniciativa privada.