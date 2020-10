Manifiesta Miguel Barbosa su disposición de colaborar con Claudia Rivera, siempre que no haya mentiras

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, hizo un llamado a la edil Claudia Rivera Vivanco y a otros actores a la reconciliación y serenidad, exhortando a todos los políticos con aspiraciones electorales a dejar atrás su radicalismo, aspavientos, ocultismos y mentiras.

El gobernador se dijo en la mejor disposición de trabajar de manera conjunta con las autoridades del municipio de Puebla, siempre y cuando esta colaboración sea real, sin mentiras y tenga el propósito de avanzar en los temas urgentes para la ciudad: seguridad pública, salud, educación y fortalecimiento institucional.

En la habitual videoconferencia de prensa en la que se actualiza el panorama epidemiológico de la entidad, el mandatario también hizo alusión al diputado cholulteca, José Juan Espinosa Torres, e indicó que estos personajes deben de reflexionar y desarrollar sus aspiraciones y planteamientos políticos por los canales adecuados y sin confabulaciones.

Convocó a estos personajes a formar parte de sus respectivos partidos políticos en plena libertad, luego de señalar el modelo morenovallista, que aplica el diputado federal por el Partido Encuentro Solidario (PES), hace que la política se entreteja y altere, propiciando la intromisión en las diferentes fuerzas políticas.

En un tema relacionado, aseguró que se enteró ayer por la noche que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ha turnado al Congreso local una sentencia proponiendo la destitución de la edil capitalina, Claudia Rivera Vivanco, pero llamó a todos los actores políticos a actuar a partir de ahora con serenidad.

“Me van a echar la culpa, seguro, pero no sabía yo de este procedimiento, digo no estoy pendiente de todo lo que ocurre en los órganos de justicia electoral, civil, laboral, federal, judicial, penal, déjame que lo vea y tendré una opinión jurídica, no política”, expresó esta mañana el mandatario cuando se le preguntó sobre la orden del TEEP.