Barbosa advierte que si centros comerciales se desbordan en reapertura, los clausurará

Dando por hecho que pasado mañana inicia el desconfinamiento paulatino de actividades, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbsa advirtió que los centros comerciales no serán abiertos por completo y que si el aforo permitido para no contagiarse de coronavirus se rebasa, entonces de clausurarán dichos comercios.

“Hoy está gente del gobierno del estado hablando con la Federación en la Secretaría de Salud, para hablar de los términos de la apertura para el viernes 7 de agosto. Y que quede claro que es una apertura inicial en todos los ámbitos de la economía, salvo los que se desarrollan en lugares cerrados. Pero, se va a abrir de manera muy amplia, de manera paulatina, ordenada, pero todos tenemos que cumplir con las restricciones y recomendaciones de la sana distancia, del uso de cubrebocas, de la higiene en casa, el uso de gel, con todo un conjunto de cosas que nos va a permitir que suban los contagios”, indicó el mandatario.

En su habitual rueda teleconferencia de medios, el titular del Poder Ejecutivo añadió: “estamos asumiendo esto en función de condiciones sociales muy complicadas, yo lo dije ayer, riesgoso es abrir como riesgoso es no abrir. Entonces vamos a tomar una decisión juntos: Federación, estado, con organizaciones, con emprearios, con sociedad en su conjunto.Es un comportamiento ordenado en el que tenemos que actuar, no piensen en una apertura total de centros comerciales donde el desbordamiento de la gente es como se ha visto en otras ciudades. No, no, no, si eso vemos que ocurre, podríamos clausurar dicho centro comercial”.

El mandatario precisó que la reactivación no incluye a gimnasios, cines y teatros.

Barbosa Huerta también anunció la realización de operativos de vigilancia por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) para evitar el hacinamiento en el transporte público, y pidió a las y los usuarios no utilizar unidades cuando estas ya estén llenas.