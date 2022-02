Le advierte Barbosa al CCE que si quiere operar el tren turístico no habrá subsidios

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla no ha presentado ningún proyecto para hacerse cargo del Tren Turístico, pero quien quiera hacerse del manejo de ese vehículo que cubre la breve ruta entre Puebla y Cholula debe asumir que no habrá subsidio del gobierno estatal, advirtió este martes, Luis Miguel Barbosa Huerta, mandatario estatal.

En la conferencia de medios de esta mañana, el gobernador expresó que los líderes de la iniciativa privada “no han presentado ningún proyecto, se entrevistaron, al parecer el presidente del CCE el día de ayer con Juan Carlos Moreno Valle, el director de Carreteras de Cuota, intercambiaron, diría yo, opiniones e información y el director de Carreteras de Cuotas les pidió un proyecto formal no hay tal todavía”.

Barbosa Huerta insistió: “no hay proyecto formal, que no se diga algo que no existe, todavía están esperando la propuesta de parte del CCE, o de quien sea, para poder analizar, pero que quede perfectamente claro que se trata de que asuman, quien lo quiera, asuma el manejo del tren turístico sin subsidios. ¿eh?, sin nada porque puede pensarse que alguien va a recibir el subsidio del gobierno para manejar el tren turístico, no, para nada, entonces estamos esperando el proyecto”.