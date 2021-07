Barbosa pide al CCE actuar de buena fe, no acudir a segunda instancia judicial y entregar el terreno que les donó MMF

El titular del Poder Ejecutivo en Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, instó al Consejo Coordinador Empresarial (CEE), a actuar de buena fe y desistirse de acudir a otras instancias judiciales para impugnar la sentencia que le obliga a devolver el predio que le donó hace más de 15 años el gobierno del priista, Melquiades Morales Flores, para la construcción de un edificio que albergara sus oficinas.

El mandatario estatal apeló sarcásticamente a la conducta honorable de la que se suelen jactarse los líderes de la iniciativa privada y les pidió devolver ya, el predio ubicado en la reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl:

“Se dictó sentencia de primera instancia. La buena fe indica que el CCE debiera entregar el terreno al gobierno del estado, esa es la buena fe, que lo entreguen a abogados experimentados. De por sí fueron parte demandada en un litigio y el gobierno les ganó, van a ir a apelación y después de la apelación irán a tribunales federales: a ver, pero ya se acabó esto, los privilegios, ya se acabó, que actúen de buena fe como personas de buena fe, como portentos de la honestidad que ellos representan: son así, ¡estatuas de bronce en temas de honestidad, de Estado de Derecho!, ya que le entreguen al estado por favor, que actúen de buena fe”.

Reveló que hay otros casos de inmuebles públicos entregados en condiciones muy cuestionables a particulares y también a ex funcionarios gubernamentales:

“Quiero decir que mi gobierno ha (detectado) múltiples inmuebles otorgados, entregados, vendidos de manera lesiva para el estado, valiosísimos, solamente (se puede entender) como un asunto de corrupción inmobiliario y los estamos recuperando. Sostenemos varios litigios por inmuebles en la zona de Atlixcáyotl de la reserva Atlixcáyotl Nezahualcóyotl (sic) (Quetzalcóatl), donde se auto entregaron los hombres del poder cantidades muy grandes de terreno en la zona más valiosa hoy en Puebla y la zona conurbada de San Andrés Cholula básicamente”.

Explicó luego, el modus operandi de dichas transacciones: “Hemos ido recuperando muchos terrenos, (revisando). ¿Bajo qué procedimientos se los adjudicaban?, sacaban a la venta un inmueble, no se interesaba en la primera subasta, entraba la segunda con menos precio, con menos precio, con menos precio, hasta que se volviera el precio muy bajo y ahí lo compraban. Los hemos ido recuperando, porque yo no me voy a quedar callado ante esas cosas porque ya ocurrió”.

Explicó el caso del lote que ha perdido el Consejo Coordinador Empresarial en un juicio: “En este en el caso del gobernador Melquíades Morales, no me acuerdo perfectamente, pero les dio una donación de 16 mil metros cuadrados al CCE, condicionada a que construyeran ahí sus oficinas, esos son privilegios bonitos a los niños ricos se les da más riqueza. ¿no?, y entonces pues no lo hicieron, se venció el plazo en exceso y no lo hicieron y les redujeron la cantidad. Volvió a darle otro plazo al CCE para que construyera sus oficinas y se anunciaron proyectos muy fuertes de oficinas y de todo y no cumplieron. Entonces, don Rafael Moreno les redujo y les dejó solamente 6 mil metros y les puso otro plazo y ese plazo ya cayó ahorita en este gobierno, ya cayó, entonces, ¿qué hicieron?, nuevamente no construyeron, no cumplieron con la condición que ellos tenían que llevar a cabo, que es construir sus oficinas Y entonces promovimos un juicio por otras razones y ganamos”.